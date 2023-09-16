亞運首批代表團出發 男足士氣振

杭州亞運進入最後倒數，我國代表團首批大團昨天在中華奧會副主席陳士魁領軍下出發，一行53人中包括中華男足、中華男排及划船隊成員，其中將在19日打頭陣出賽的中華男足隊，也在昨天確定由足球一哥陳柏良頂替有傷在身的陳庭揚進入名單，為男足隊注入強心針。

杭州亞運將在23日開幕，部分運動種類將在19日起就陸續展開賽程，其中我國首支出賽的隊伍正是昨天出發的男足隊，他們將在19日的分組賽迎戰北韓隊，21日則將對上印尼隊、24日對戰吉爾吉斯隊，分組前2名將直接晉級16強賽，分組第3名則有機會晉級16強賽，不僅要拚首勝也要拚晉級。

在昨天出發前，中華男足也確定將由一哥陳柏良頂替有傷在身的陳庭揚。總教練陳俊明表示，一開始就曾詢問過陳柏良出賽意願，不過當時在中甲賽程還無法確定的情況下，始終沒有下文，最終確定中甲將在亞運期間停賽的情況下，才由陳柏良頂替有傷在身的陳庭揚加入。

這也將是陳柏良生涯首度披上亞運國手戰袍，他預計在17日與球隊會合，陳俊明直言這對於年輕球員來說無疑是注入一劑強心針，「絕對是很大加分，年輕球員聽到柏良要來參加信心也滿高的，很多人都說能跟他一起踢球是他們從小的夢想，他的經驗和以身作則肯定能有很大幫助。」