棒球／申皓瑋本季達10轟、10盜 出征亞運前手感佳

中職富邦悍將申皓瑋昨天敲出本季第12發全壘打，為本季首名球員達成單季10轟、10盜，且演出3安猛打賞，談到下星期就要備戰杭州亞運，申皓瑋表示，目前還是以例行賽為主。

悍將昨天雖然以5比10不敵統一獅隊，不過申皓瑋在6局下從胡智爲手中轟出陽春砲，本季第12轟出爐；另外4局下敲安打上壘後，順利盜上二壘，為本季第10盜。申皓瑋順利在出征亞運之前完成單季10轟、10盜，為個人生涯首次達成，也是本季中職首人。

談到昨天的全壘打，申皓瑋今天受訪時表示，「因為當下已經2好球，想要把球看清楚、帶進來，沒想過會全壘打出現。」至於10轟、10盜紀錄，他則說：「我也是賽後才知道的，沒有特別注意，當下剛好是可以跑的時機。」

申皓瑋昨天單場演出3打數3安打，包辦2打點、2得分，他表示，目前打擊近況還不錯。雖然下星期就要去杭州亞運台灣隊報到，不過他說：「現在主要還是準備這裡的比賽（職棒），亞運等之後報到再說。」

本季申皓瑋除了打擊成績優異，守備也穩定許多，本季目前發生2次失誤，守備率9成90。他表示，今年自己在守備時專注度有提升，「不必要的失誤比較不會出現，球有沒有打來都隨時做好準備。」