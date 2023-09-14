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棒球／強投變動 牽動中職新人王競爭

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
味全龍隊林凱威。 報系資料照
味全龍隊林凱威。 報系資料照

杭州亞運倒數，棒球正式賽10月1日開打，中華隊將在25日啟程至當地備戰，陣中17名職棒球員中，鄭浩均確定參賽、林凱威無緣出席，牽動中職新人王的競爭。

味全龍隊「守護神」林凱威8月29日比賽中守備時受傷，進入傷兵名單，到昨天才首度牛棚練投，原是中華隊一員，但因評估可能趕不上亞運，加上投手陣容夠，預計將由日職西武隊台將吳念庭遞補，增加內野人手。

鄭浩均是中信兄弟隊今年主力先發投手，目前拿下8勝與黃子鵬並列本土勝投王，然而因亞運可能缺席賽季半個月到1個月，總教練彭政閔期待亞運使用上能夠有球數限制，也評估亞運賽程結束後，鄭浩均能否在10月17到19日系列賽登板。

鄭浩均本人很期待打亞運，能夠與熟識的旅外、中職球員一同奮戰，碰撞出不同的火花，目前準備課表也都以亞運為方向去調整。

林凱威如果沒去亞運，還有機會為競爭新人王繼續增加籌碼，今年球季拿下18次救援成功，原本救援王位置在受傷時被呂彥青超車、落後1場，防禦率2.35、被上壘率0.96都是優異成績。

鄭浩均勝投數字衝上聯盟前三，90.2局投101次三振，防禦率2.78若能補足局數，有機會空降防禦率王，只不過加上亞運缺陣，補局數機會渺茫，但在討論新人王上是加分數據。

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