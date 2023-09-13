棒球／棒協公布中華隊行程 25日出發杭州備戰亞運

杭州亞運即將登場，其中台灣棒球代表隊這次擁有17名職棒球員，備受關注，中華棒協今天表示，中華職棒8名球員將在21日、22日報到，經過3天練球之後，於25日出發至杭州。

杭州亞運棒球項目預計10月1日開打，原本在亞運成棒隊名單中的味全龍隊投手林凱威因傷退出，經過棒協召開選訓會議確認人選，預計由日職西武獅隊野手吳念庭遞補，西武球團已同意放行，待名單送體育署和提報亞運執委會確定同意換人。

棒協今天公布杭州亞運棒球隊接下來的行程，旅外球員會在20日到齊，中職球員則是陸續在21日、22日報到；集訓行程部分，台灣隊將在21日、22日上午練球，23日下午在天母棒球場練習，並在25日搭機出發備戰杭州亞運。

這次杭州亞運棒球項目台灣隊共有17名職棒選手參賽，包括9名旅外選手、8名中職選手，中職球員部分有統一獅隊的古林睿煬、林安可、林子豪，富邦悍將的戴培峰、申皓瑋，樂天桃猿的林立、林子偉，中信兄弟的鄭浩均。