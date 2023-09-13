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籃球／亞洲勁敵陣容不如世界盃 陸媒：沒理由錯失亞運金牌

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸男籃。 美聯社
大陸男籃。 美聯社

中國大陸在2023年男籃世界盃打出1勝4敗、排名第29，確定無緣明年巴黎奧運。大陸男籃接下來將參加杭州亞運，陸媒認為沒有理由錯失亞運金牌。

2018年雅加達亞運大陸男籃擊敗伊朗奪金，今年將挑戰賽史第9金。大陸這次和台灣、黎巴嫩及蒙古同屬B組。《杭州日報》指出，黎巴嫩2022年亞洲盃曾擊敗過大陸，且台灣與蒙古都派主力出擊，每場分組賽都不能大意。

日本隊這次將派年輕球員打亞運，平岩玄頂替中鋒川真田紘參賽後，名單中沒有今年世界盃球員。菲律賓隊克拉克森（Jordan Clarkson）回NBA打球，伊朗老將哈達迪（Hamed Haddadi）也退休。

因此該報導寫道，「實力削弱的對手，主場作戰的優勢，沒理由不在杭州衛冕亞運金牌，總教練喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）也需用金牌完成自我救贖。」

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