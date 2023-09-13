舉重／郭婞淳帶傷亞運拚衛冕 面臨中國夾殺挑戰大

台灣「舉重女神」郭婞淳今年再度征戰杭州亞運女子59公斤級尋求衛冕，不過今年有傷在身的她，又要面臨中國強敵夾殺，想要再度摘金難度不低。

2018年的雅加達亞運郭婞淳在女子58公斤級，以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤替自己摘下「失去」4年的亞運金牌，她在頒獎台上強忍眼淚的畫面至今仍感動人心。

2013年、20歲的郭婞淳橫空出世，狂掃當年亞錦賽、世大運、東亞運動會、世界錦標賽等大賽所有金牌，就在所有人看好她能輕鬆在2014年仁川亞運摘金，卻沒想到亞運前4個月發生大腿撕裂傷勢，最後帶傷出賽的她僅以第4名作收。

4年後的雅加達亞運，郭婞淳以總和9公斤的差距碾壓第2名泰國選手摘金，讓她終於討回晚了4年的亞運金牌，而今年，郭婞淳再次要和傷勢共存參加亞運。

郭婞淳的教練林敬能在接受中央社訪問時說：「剛結束的世錦賽和亞運距離實在太近，我們不談怎麼訓練，只希望能好好休息養傷，以最佳身體狀態出賽就好。」

從今年的舉重亞錦賽和世錦賽來看，郭婞淳在亞運勢必還是要面對中國兩大強敵羅詩芳、裴鑫依的夾擊。

幸好帶傷參加世錦賽的郭婞淳，依舊繳出抓舉101公斤、挺舉130公斤、總和231公斤名列第4，不過她在挺舉仍拿下1面銀牌，只要傷勢不加劇，郭婞淳仍有機會挑戰再次站上亞運頒獎台。