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羽球／戴資穎亞運最後一舞 力拚衛冕女單金牌賽史第1人

中央社／ 台北13日電
戴資穎今年杭州亞運確定將是生涯最後一舞，將力拚成為衛冕女單金牌的賽史第1人。 圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎今年杭州亞運確定將是生涯最後一舞，將力拚成為衛冕女單金牌的賽史第1人。 圖／Badminton Photo提供（資料照）

已經發出「退休宣言」的台灣羽球天后戴資穎，今年杭州亞運確定將是生涯最後一舞，戴資穎也將力拚成為衛冕女單金牌的賽史第1人。

羽球從1962年雅加達亞運列入正式競賽項目，過去15屆賽事以來，在男單、女單、男雙、女雙、混雙等5項個人賽中，僅有7次衛冕金牌，包括男單3次、男雙1次、女雙1次、混雙2次，唯獨女單從未有人能衛冕金牌，可見這個項目競爭有多激烈。

現年29歲的戴資穎，堪稱是今年杭州亞運羽球女單排名前段班的「資深球員」，她在上屆雅加達亞運決賽擊敗印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu），替台灣帶回亞運隊史首面羽球金牌。

從今年的國際賽來看，儘管仍舊由韓國安洗瑩、日本山口茜、中國陳雨菲、台灣戴資穎的「女F4」稱霸，但戴資穎今年僅拿1冠卻是不爭的事實，在亞洲賽場上擋在戴資穎前的最大障礙，就屬現任世界球后安洗瑩。

戴資穎之前受訪時曾透露：「自己對於亞運衛冕不會想這麼多，就是一場一場先打好，不過基本目標可能先放在晉級4強，等到4強之後我想一定會遇到（女F4）其中一個，就看誰的臨場發揮比較穩定、出色了。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運羽球

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