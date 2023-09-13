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大陸捍衛主場 36奧運金牌領軍

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
杭州亞運的「地主」中國大陸代表團，昨天在北京舉行成立大會，宣布派出1329人的代表團，其中運動員886人，光是奧運奪金選手就有36人 新華社
杭州亞運的「地主」中國大陸代表團，昨天在北京舉行成立大會，宣布派出1329人的代表團，其中運動員886人，光是奧運奪金選手就有36人 新華社

因疫情延期一年的杭州亞運將在23日開幕，「地主」中國大陸代表團昨天舉行成立大會，宣布派出超過千人的陣容，其中運動員886人，光是奧運奪金選手就有36人，包括連拿3屆奧運金牌的桌球名將馬龍、游泳好手張雨霏、羽球「一姊」陳雨菲，展現捍衛主場企圖。

原定去年進行的第19屆杭州亞運，受新冠肺炎疫情影響延到今年，是大陸繼1990年北京亞運、2010年廣州亞運後，第3度舉辦亞運。

身為今年東道主，大陸組成1329名代表團，昨天在北京舉行代表團成立大會，代表團中886名選手，女運動員437人、男運動員449人，年紀最大是60歲橋牌選手戴建明，13歲的滑板小將崔宸曦最年輕，代表團選手平均年齡25歲。

根據大陸體育總局提供的資料，大陸代表團有67人參加2016年里約奧運、201人參加東京奧運，226人連莊亞運國手、630名選手將獻出亞運初體驗。

過去18屆亞運，大陸以1473面金牌笑傲各國，領先排名第2的日本超過400面金牌，今年要挑戰延續1990年開始的單屆百面金牌紀錄，由36位奧運金牌領軍，包括田徑鞏立姣、劉詩穎，游泳張雨霏、汪順，桌球馬龍、陳夢等都是焦點選手。

中華代表團7月已公布524名選手的亞運國手名單，9月修正名單成521人，其中包括13位東京奧運奪牌選手；我國在歷屆亞運累積99面金牌，今年首金將是歷史性第100金。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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