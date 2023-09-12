棒球／亞運仍是台日韓三強爭金 南韓：頭號勁敵就是中華隊

杭州亞運棒球預計仍由台灣、韓國及日本3強爭金，其中日本維持傳統以業餘陣容應戰，至於韓國傷兵狀況仍不明朗，以職棒菁英與旅外好手為主體的台灣隊，將是各隊頭號假想敵。

杭州亞運棒球需先進行資格賽，正式賽程從10月1日開打，台灣與資格賽排名第1名球隊，以及韓國和香港同在B組；A組則有地主中國、菲律賓、日本和資格賽第2名球隊，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。

韓國從2010年廣州亞運起至2018雅加達亞運，已寫下3連霸，而上屆亞運日本拿下銀牌，台灣則名列第3。

今年將尋求4連霸的韓國，這次亞運將台灣隊視為最大假想敵，韓國球評朴龍澤在點評亞運各隊戰力時表示，台灣擁有7名來自美職小聯盟的球員，並提到這批選手大部分是2019年U18世界盃奪冠成員，「台灣組建了1支非常好的球隊，這次頭號勁敵就是台灣。」

至於日本隊，朴龍澤則指出，亞運日本隊是由社會人球隊的選手所組成，雖然實力幾乎是職業水準，不過整體打擊能力比起過往下降。

為了給年輕球員機會，這次韓國組隊設定在25歲以下、職棒4年資歷以下，另選了3名29歲以下的「外卡」球員朴世雄、具昌模及崔元準，陣容組成偏年輕。

而原本韓職培證英雄隊外野手、擁有「韓職最強打者」之名的李政厚對台灣來說是個威脅，但他在7月底時因腳踝傷勢動刀而退出國家隊，警報也提前解除。

近期韓國投手也不斷傳出傷情，包括左投具昌模因左手疲勞性骨折，不確定能否趕上亞運，左投李義理之前因肩膀發炎脫離戰線，9月初回歸後能否找回身手仍未知。這樣的狀況讓韓國隊總教練柳仲逸很擔心，也讓韓媒直言：「這次通往金牌的路相當艱難。」

日本則由總教練石井章夫領軍，以有大聯盟、中職資歷的37歲投手田澤純一為首，值得關注的選手還有經驗豐富的39歲投手佐竹功年，他是國家隊常客，已經是第3次參加亞運；另外，擁有150公里球速的右投嘉陽宗一郎，控球能力也相當出色。