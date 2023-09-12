棒球／平均年齡不到24歲 U18黃金世代再聚首出征亞運
杭州亞運棒球項目台灣隊24人名單中，職業球員就佔了17人，平均年齡不到24歲，其中就有7名選手出自於「黃金世代」、U18冠軍班底，這次亞運再聚首有望再次替台灣摘金。
杭州亞運棒球項目將在10月1日開打，台灣隊除坐擁17名職棒球員，且戰力完整、均衡，堪稱是近3屆最強的亞運台灣棒球代表隊。
這17名職棒球員的年紀平均僅23.94歲（以10月1日開打日為基準），年紀最大為遞補參賽的日職西武獅隊吳念庭（30歲），年紀最小則為20歲的林昱珉、李灝宇，可期待這批亞運國手成為新一代的國際賽台灣隊代表。
2019年U18世界盃青棒錦標賽台灣奪下冠軍，之後該屆的陣容全員進入職棒，各自在中職、美職及日職發展，成為台灣棒壇新一批的「黃金世代」。
這次台灣隊陣中，包括王彥程、潘文輝、林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲、李灝宇、林子豪等7人，都出自於當年U18冠軍台灣隊，彼此默契不是問題。中職統一獅隊的林子豪就表示，很期待與當時黃金世代的隊友再次搭檔、一起奮戰。
除了「黃金世代」之外，中職統一獅隊投手古林睿煬、富邦悍將捕手戴培峰，自平鎮高中畢業後再度成為投捕搭擋。而且戴培峰與旅外投手王彥程、陳柏毓也同為2018年亞青賽的台灣隊隊友，以往都有搭配過，之前戴培峰就說過，很期待可以透過亞運磨練自己，學習不同經驗。
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