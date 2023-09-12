棒球／17名職棒球員組最強中華隊 直指睽違17年的亞運金牌

杭州亞運棒球將在10月1日開打，台灣隊擁有9名旅外選手、8名中職菁英，共17名職業球員堪稱近3屆最華麗陣容，其中還有許多小聯盟潛力投手，目標是繼2006年杜哈亞運後再次摘金。

上屆2018年雅加達亞運台灣隊以業餘球員為主體，只有少數中職球員支援，靠著「抗韓英雄」吳昇峰好投，以2比1擊敗全職業明星陣容的韓國隊，最後拿下銅牌；台灣在2014年仁川亞運、2010年廣州亞運都拿下銀牌。

2006年杜哈亞運台灣在金牌戰對上日本，靠著林智勝敲出再見安打，助台灣拿下隊史首面亞運棒球金牌（不含示範賽），這面金牌至今仍讓球迷印象深刻。

這次杭州亞運台灣棒球代表隊由總教練吳思賢領軍，球員24人名單中，職業球員就佔了17人，為近3屆亞運最強陣容，包括美職小聯盟體系的林昱珉、陳柏毓、劉致榮、潘文輝、林家正、鄭宗哲、李灝宇，日職球員王彥程、吳念庭；還有中職的古林睿煬、鄭浩均、戴培峰、林立、林子豪、申皓瑋、林安可與林子偉。

其中投手陣容由美職小聯盟投手群撐起，以響尾蛇隊2A的林昱珉及紅襪隊2A的劉致榮層級最高。20歲左投林昱珉去年開啟旅美生涯，今年從高階1A起步、7月中升至2A，備受球團重視，並在8月的各隊農場新秀前30名排行中，從季初的第13名躍升至第5名。

「火球男」劉致榮在加入美職前就受到各方關注，參加2019年亞錦賽冠軍戰面對日本，後援2.1局飆出5次三振，最快球速達158公里，助台灣隊奪下冠軍，也獲大會最有價值球員殊榮，進軍職棒前就已在國際賽舞台證明自己。

今年杭州亞運棒球第1階段資格賽在9月26日至28日舉行，由泰國、寮國、新加坡爭取2張晉級正式賽門票。正式賽程則從10月1日開打，台灣隊與資格賽排名第1的球隊、以及韓國、香港分在B組；A組則有地主中國、菲律賓、日本和資格賽排名第2的球隊，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。