快訊

學生碩論抄襲 陳明通還獲獎榮退？台大挨轟後說話了

最新總統參選人民調揭曉！分析建議非綠陣營欲整合 侯柯應爭取「他」

棒球／17名職棒球員組最強中華隊 直指睽違17年的亞運金牌

中央社／ 台北12日電
劉致榮繼亞錦賽後再次披上中華隊戰袍，他目前在紅襪2A，是旅外小聯盟層級最高的2人之一。 圖／截圖自悍創運動經紀粉團
劉致榮繼亞錦賽後再次披上中華隊戰袍，他目前在紅襪2A，是旅外小聯盟層級最高的2人之一。 圖／截圖自悍創運動經紀粉團

杭州亞運棒球將在10月1日開打，台灣隊擁有9名旅外選手、8名中職菁英，共17名職業球員堪稱近3屆最華麗陣容，其中還有許多小聯盟潛力投手，目標是繼2006年杜哈亞運後再次摘金。

上屆2018年雅加達亞運台灣隊以業餘球員為主體，只有少數中職球員支援，靠著「抗韓英雄」吳昇峰好投，以2比1擊敗全職業明星陣容的韓國隊，最後拿下銅牌；台灣在2014年仁川亞運、2010年廣州亞運都拿下銀牌。

2006年杜哈亞運台灣在金牌戰對上日本，靠著林智勝敲出再見安打，助台灣拿下隊史首面亞運棒球金牌（不含示範賽），這面金牌至今仍讓球迷印象深刻。

這次杭州亞運台灣棒球代表隊由總教練吳思賢領軍，球員24人名單中，職業球員就佔了17人，為近3屆亞運最強陣容，包括美職小聯盟體系的林昱珉、陳柏毓、劉致榮、潘文輝、林家正、鄭宗哲、李灝宇，日職球員王彥程、吳念庭；還有中職的古林睿煬、鄭浩均、戴培峰、林立、林子豪、申皓瑋、林安可與林子偉。

其中投手陣容由美職小聯盟投手群撐起，以響尾蛇隊2A的林昱珉及紅襪隊2A的劉致榮層級最高。20歲左投林昱珉去年開啟旅美生涯，今年從高階1A起步、7月中升至2A，備受球團重視，並在8月的各隊農場新秀前30名排行中，從季初的第13名躍升至第5名。

「火球男」劉致榮在加入美職前就受到各方關注，參加2019年亞錦賽冠軍戰面對日本，後援2.1局飆出5次三振，最快球速達158公里，助台灣隊奪下冠軍，也獲大會最有價值球員殊榮，進軍職棒前就已在國際賽舞台證明自己。

今年杭州亞運棒球第1階段資格賽在9月26日至28日舉行，由泰國、寮國、新加坡爭取2張晉級正式賽門票。正式賽程則從10月1日開打，台灣隊與資格賽排名第1的球隊、以及韓國、香港分在B組；A組則有地主中國、菲律賓、日本和資格賽排名第2的球隊，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

延伸閱讀

MiLB／林昱珉6局失1分優質先發 奪本季 2A第4勝

MiLB／手感超燙！鄭宗哲生涯首度單場雙響砲 灌4分打點

MiLB／林振瑋先發飆157公里 林昱珉吞本季2A第2敗

MiLB／被筒香嘉智開轟打退場 劉致榮1.2局狂失6分本季最慘

相關新聞

籃球／確定缺席亞運 陳盈駿IG發文：抱歉傷勢恢復不如預期

中華隊當家主控陳盈駿因傷勢恢復不如預期，確定缺席杭州亞運。他今天發文表示遺憾，很抱歉造成組訓困擾，期待球迷能繼續為亞運代表隊加油。 陳盈駿近年在CBA球技持續進步，效力中華隊時總能稱職扮演球場指

籃球／阿提諾能不能打亞運？ 籃協：沒消息就是好消息

杭州亞運進入最後倒數，目前積極備戰的中華男籃日前傳出陳盈駿等人傷退的消息，歸化球員阿提諾是否能夠如期出賽，中華籃球協會秘...

棒球／17名職棒球員組最強中華隊 直指睽違17年的亞運金牌

杭州亞運棒球將在10月1日開打，台灣隊擁有9名旅外選手、8名中職菁英，共17名職業球員堪稱近3屆最華麗陣容，其中還有許多...

柔道／楊勇緯杭州亞運過生日 禮物清單瞄準金牌

「柔道男神」楊勇緯曾登上世界第1，也曾在奧運殿堂奪銀，2項紀錄都是台灣第1人，9月28日將滿26歲的他，這次出征杭州亞運...

體操／李智凱坐鎮 模擬賽新秀練抗壓

中華體操隊上屆亞運帶回隊史最佳的2金1銀1銅，但今年杭州亞運少了雅加達亞運奪下1金1銀的「亞洲貓王」唐嘉鴻，剩下「鞍馬王...

桌球／莊智淵、林昀儒坐鎮 拚突破上屆

兩年一度的桌球亞錦賽昨天落幕，中華隊收穫男團銀牌、混雙銅牌和男單銅牌，3面獎牌都和「小林同學」林昀儒有關，好成績為月底登...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦