體操／李智凱坐鎮 模擬賽新秀練抗壓

中華體操隊上屆亞運帶回隊史最佳的2金1銀1銅，但今年杭州亞運少了雅加達亞運奪下1金1銀的「亞洲貓王」唐嘉鴻，剩下「鞍馬王子」李智凱坐鎮，為增加小將抗壓性，體操隊今天在國訓中心自辦模擬賽，比照亞運團體賽運作模式，為24日展開的賽程最後備戰。

中華男子體操隊今年亞運成員是李智凱、林冠儀、蕭佑然、黃彥章和葉政，只有李智凱和蕭佑然是連莊亞運國手，黃彥章年僅19歲，體操隊教練林育信表示，自辦內部模擬賽，請國訓中心同仁當觀眾吶喊做模擬抗壓，就是希望讓年輕選手有更多磨練。

林育信提到，上周就曾舉辦過一次內部模擬賽，但沒「模擬觀眾」下進行，效果不算好，今天模擬賽希望增加觀眾元素，將出席亞運的裁判一起配合，「要測試年輕人，增加新秀的抗壓。」

唐嘉鴻2月左腳阿基里斯腱斷裂，無緣今年亞運，目前李智凱和蕭佑然又有傷在身，林育信坦言今年奪牌難度相較上屆更高，團體賽以前3為目標，鞍馬除李智凱挑戰連霸，還有蕭佑然當「雙保險」，林冠儀的吊環也有機會爭取站上頒獎台。

杭州亞運體操從24日團體賽開始，29日最後的單項個人賽，中華男子體操隊除了黃彥章，另外4名選手預計結束個人賽就直接飛往比利時，參加30日登場的世錦賽，爭取巴黎奧運資格。

兩場大賽緊接舉行，林育信說，會評估李智凱和蕭佑然狀況，亞運團體賽的地板和跳馬可能不下場，「以康復的時間點為準，會有些戰術的應用。」