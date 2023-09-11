桌球／莊智淵、林昀儒坐鎮 拚突破上屆

兩年一度的桌球亞錦賽昨天落幕，中華隊收穫男團銀牌、混雙銅牌和男單銅牌，3面獎牌都和「小林同學」林昀儒有關，好成績為月底登場的杭州亞運提前暖身。

杭州亞運23日開幕，桌球賽程22日就先展開團體賽，賽事總共將發出7面金牌。中華男桌由「桌球教父」莊智淵和林昀儒領軍「山豬」廖振珽、黃彥誠和彭王維，女隊成員有「一姊」鄭怡靜、陳思羽、劉馨尹、李昱諄和黃怡樺。

上屆雅加達亞運，中華隊靠男團奪下銅牌，入帳唯一獎牌。今年莊智淵已是亞運「七朝元老」，林昀儒5年來球技也更加成熟，加上蟬聯國手的廖振珽，3名經驗豐富的國手坐鎮下，男團又列前4種子，中華桌球協會評估男團銅牌是「基本盤」，女團也有問鼎獎牌機會；個人賽部分，不論是林昀儒的男單、林昀儒和陳思羽的混雙，以及莊智淵和林昀儒的男雙都有競爭力，目標成績超越上屆。

林昀儒。 中新社

陳思羽上屆混雙搭檔莊智淵16強止步，去年中開始和林昀儒合作，亞運前打下阿拉木圖挑戰賽亞軍，亞錦賽也奪銅，杭州將挑戰再登頒獎台，陳思羽說：「目前我還在積極調整自己心態和一些技術，無論和誰搭配對我都是學習，他們的技術都是很棒的，我也希望可以和他們共同成長，繼續突破。」

林昀儒、莊智淵、陳思羽和黃怡樺都剛結束南韓平昌亞錦賽賽程，女單世界排名15的「一姊」鄭怡靜留台訓練、養傷，教練鄭佳奇透露，鄭怡靜目前穩定恢復中。

鄭怡靜上屆女團、個人賽以及和陳建安搭檔的混雙都停在8強，今年個人賽將和李昱諄搭檔女雙，混雙和黃彥誠出擊。