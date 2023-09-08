籃球／陳盈駿確定趕不上亞運 林庭謙將續扛控球

體育署在今天公布今年杭州亞運最終名單，其中懸宕多時的中華男籃也更新最終12人名單，其中上屆帶領我國拿下第4名的主控陳盈駿因傷勢復原不及，確定從12人名單中移出，也代表中華隊可能在亞運會上繼續由林庭謙兼任控球工作。

中華男籃在今天公布最終12人名單為劉錚、林庭謙、阿巴西、謝亞軒、阿提諾、李德威、曾祥鈞、周伯勳、吳永盛、盧峻翔、曾文鼎、李啟瑋，其中後4人為這次補進名單內的球員，而陳盈駿、李愷諺、周桂羽和王皓吉則是因傷退出，無法參加本屆賽事。

據了解，陳盈駿在日前進行腳踝動微創手術後，已經超過2個月沒有與球隊一起訓練，今年瓊斯盃期間也曾現身場邊觀賽，並一度朝著亞運登場的目標邁進，不過最終仍是在傷勢復原不及的情況下退出12人名單。

而中華隊在控球戰力告急的情況下，也將比照瓊斯盃時的運作，由林庭謙繼續兼任控球後衛的工作，總教練桑茂森在當時時就曾表示，林庭謙代班控球的表現是外界有目共睹，不過也希望他不要因此減低在進攻端的破壞力。