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籃球／陳盈駿等人掛傷號 中華男籃名單還在喬

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
陳盈駿。 聯合報系資料照
陳盈駿。 聯合報系資料照

瓊斯盃後轉往澳洲訓練，中華男籃隊昨晨返抵國門，今天馬上展開訓練，為26日登場的杭州亞運男籃賽程準備。首度擔任中華隊總教練的桑茂森指出，「傷兵」仍是中華隊現階段較大問題，包括後場大將陳盈駿還沒能歸隊，出征杭州的12人名單最快要本周才能出爐。

中華男籃培訓隊原本有18人名單，但部分球員有傷退訓，上屆亞運4強班底陳盈駿也因腳踝動微創手術，超過2個月沒能和球隊一起訓練，剛結束的兩周澳洲移地訓練只有帶11名球員前往。

桑茂森提到，像王皓吉和謝亞軒都是集訓前段因傷沒能訓練，但澳洲已有隨隊比賽，移訓過程也有觀察兩人恢復狀態，陳盈駿狀況也會再做評估，「這禮拜結束，所有名單會確定。」桑茂森坦言已有做陳盈駿無法出賽的「最壞打算」，畢竟超過2個月沒能隨隊訓練，和其他球員磨合狀況無法預期，但中華隊後場人力吃緊，對旅外經驗豐富的陳盈駿仍有期待。

就體育署7月底公布的亞運國手名單，劉錚和陳盈駿是唯二上屆雅加達亞運打進四強的成員，其餘都是亞運國手初體驗；中華隊預賽和地主大陸、黎巴嫩和蒙古隊位於B組，分組第一可直接晉8強，分組二、三將交叉對決，爭取最後8強資格。

桑茂森提到，目標放在8強，6月開始集訓後，歷經日本移訓、瓊斯盃到過去兩周到澳洲，可感受團隊氛圍更好，不論球員間、球員和教練團溝通都更順暢，「這趟也讓球員經歷不一樣的對手型態打法，瓊斯盃也是個過程，可以和不同體態的球隊交流，經驗的獲取對大家收穫滿大。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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