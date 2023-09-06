電競／《英雄聯盟》爆2大爭議 網批中國等4國保送8強是黑箱

杭州亞運9月23日展開，電競首次成為奧運體系正式項目，最受矚目的《英雄聯盟》卻出現賽制爭議，包含《亞運征途》賽事第一種子竟保送八強，以及比賽採取舊版本，引發台韓網友不滿。

《英雄聯盟》已舉辦過12屆世界大賽，冠軍大多由中國大陸和南韓壟斷；台灣、香港及越南隊伍也經常參與世界賽，因此實力都不容小覷。6月亞運官方舉辦《亞運征途》前導賽事，一開始稱只是決定「種子順序」，當時各大職業聯賽仍進行中，沒派出最強陣容。台灣最終只拿到第二種子，南韓更直接棄賽。

沒想到昨天官方公布《亞運征途》取得第一種子資格的中國、印度、馬來西亞以及沙烏地阿拉伯，直接晉級8強淘汰賽，其餘隊伍則隨機抽籤分成 A、B、C、D 四組進行小組賽，令許多網友痛批是「黑箱」作業。

另外，《英雄聯盟》是一款經常更新版本的遊戲，每次改版選手及後勤都需花心力適應，然而這次比賽竟採用約2個月前的13.12版本，令網友感到相當錯愕。亞運參賽選手將面臨版本錯亂問題，且10月的世界大賽即將來臨，恐怕很難找到願意打舊版本的高強度團練對象。