杭州亞運倒數／最後一舞 黃義婷划船拚奪金

2屆奧運國手、雅加達亞運奪下銀牌的「划船甜姊兒」黃義婷，杭州亞運再度挑戰登上划船單人雙槳頒獎台，盼能在可能的「告別戰」突破上屆亞運獎牌成色。

杭州亞運中華隊划船隊共3名女將出征，黃義婷連莊國手，謝怡晴和李冠儀將在女子輕量級雙人雙槳出賽，3女將和教練謝茂松7月赴上海移地訓練超過一個月，上周返台馬上投入昨登場的全運會，兩組國手都划出預賽第一，直接晉級明天決賽。

因疫情延後一年的杭州亞運23日開幕，划船是7種先開戰的運動種類之一，20日就展開賽事，中華划船隊成員結束全運會後，15日就要前往杭州。兩場賽事間隔不到1個月，對黃義婷不是問題，6、7月接連到義大利和瑞士參加世界盃，她說：「世界盃就是模擬全運會和亞運，這兩站也很近，去適應比賽強度。」

黃義婷國中曾是田徑隊成員，高中轉練擊劍一年，最後才在划船找到歸屬；她在5年前雅加達亞運奪銀，現在多了人妻身分，3月剛辦完婚禮，認為心態沒有不同，「當選手開始，每場比賽都當最後一場，都要好好把握，就算是國內小型賽事，也會當成國際水平發揮。」

33歲在划船選手中已是資深成員，黃義婷在物理治療師幫助下，5年來身體照顧不錯，技術也持續進步，加上東京奧運洗禮，杭州亞運目標就是上屆錯過的金牌。

「照常理來說，應該會是最後一次亞運。」黃義婷盼亞運「最後一舞」有完美結尾，至於是否續拚明年巴黎奧運，就看亞運狀況而定。