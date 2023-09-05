籃球／日本男籃公布超年輕12人名單 中國沒李凱爾和周琦

日本籃球協會今天公布杭州亞運男籃12人名單，平均年齡只有24.1歲，無任何歸化球員，長人川真田紘也是陣中唯一有參加2023年世界盃男籃賽的球員。

這份亞運12人名單中，齋藤拓実28歲最年長，川島悠翔18歲最年輕，其他球員包括另有美日混血米山ジャバ偉生（Java Eo Yoneyama）、今村佳太、熊谷航、寺嶋良、細川一輝、川真田紘也、西野曜、赤穗雷太、高島紳司、市川真人。

中華隊和中國大陸、黎巴嫩及蒙古同屬B組。中國先前公布12人名單沒有李凱爾和周琦，成員有趙睿、趙繼偉、程帥澎、胡明軒、張鎮麟、崔永熙、曾凡博、朱俊龍、付豪、胡金秋、余嘉豪、王哲林。

李凱爾(右)不會代表中國男籃參加杭州亞運。 美聯社

其他參賽國包含A組的伊朗、哈薩克、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，C組的約旦、菲律賓、泰國和巴林。

杭州亞運男籃項目將在9月26日開打，小組第1直接晉8強，第2、3名要進行分組交叉賽，決定晉級隊伍。