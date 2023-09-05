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賴清德為亞運選手打氣 盼好成績促進全民運動

中央社／ 高雄5日電
副總統賴清德為選手們加油打氣。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德為選手們加油打氣。記者劉學聖／攝影

副總統賴清德今天視察高雄國訓中心，為備戰杭州亞運的選手加油，賴副總統表示，政府希望選手無後顧之憂，運動選手傑出表現能促進民眾養成運動習慣，也能助政府推動全民運動。

2023杭州亞運將於9月23日開幕，副總統賴清德今天前往高雄左營區國家運動訓練中心視察選手訓練情形，了解需求，同時祝福代表團能有好成績。

賴副總統表示，政府有責任讓每個選手都能在國際賽場追逐夢想，當運動選手站上國際舞台跟其他國家競爭，也是國家力量最凝聚時，大家都是國家隊，不分族群、黨派、地域團結，這對台灣社會非常重要。

賴副總統指出，運動選手的傑出表現能促進民眾養成運動習慣，協助政府推動全民運動。所以運動員站上國際舞台，對於國家貢獻不只是獲得獎牌的榮譽，背後還有更多意義。

賴副總統提到，上次前來是在行政院長任內，工程因缺少經費有點停擺，因此回台北後便馬上核定經費，支持國訓中心二期工程興建場館，更下令要如期如質完工。

當時選手反映的機位問題，賴副總統也指示選手和教練出國比賽一定要搭乘商務艙以上機位，甚至是包機去比賽。更推動東京奧運黃金計畫，讓每個列入黃金計畫選手能獲得一整套專業協助，如今行政院長陳建仁也核定黃金計畫2.0備戰巴黎奧運。

賴副總統也提到，第2個核定的計畫是優秀選手輔導辦法，10年共編列新台幣64億元，除了就學輔導，也協助選手在離開運動場後就業或創業，並給予優秀選手獎勵鼓勵爭取好成績。這些都是上次來過國訓中心聽取意見後，回到行政院所推動的。

賴副總統說，運動員在國際競爭，除了個人天賦及努力，周邊配套也很重要，總統蔡英文希望讓選手們無後顧之憂，讓大家安心在這裡訓練，尤其是國家運動科學中心成立將給予選手更大支持。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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