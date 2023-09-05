龍舟／世錦賽奪銀 乘勢拚亞運連霸

上屆雅加達亞運帶回2金1銀的中華龍舟隊，隊員因壯碩身材被封為「天菜」代表隊；相隔5年再戰，中華龍舟培訓隊曾因杭州亞運延期一度解散，3月重新選拔後在5月決選出14人名單，上月第16屆IDBF世界龍舟錦標賽奪下500公尺銀牌，為亞運挑戰連霸注入強心針。

龍舟在2010年廣州亞運成為正式競賽，杭州亞運共設男、女子組的200公尺、500公尺和1000公尺共6個項目，每支隊伍包括鼓手1人、舵手1人、划手10人和替補隊員2人，中華隊將由林聖儒、周恩平、曾祥軒、陳宗、林旻昊、吳俊傑、陳子賢、簡證嚴、周智偉、吳陳柏、謝長益、呂恩、段彥宇和陳睿皇參戰男子賽事，其中有9人是上屆2金班底。

出征亞運前，中華龍舟隊由總教練蒲建成和助理教練陳竑學帶領在台東活水湖集訓，海葵颱風一度打亂天菜軍團訓練。陳竑學提到，上周六部分選手練習完返家，但受颱風影響火車昨天中午才恢復行駛，且有一艘船進水損壞，所幸還有另艘船，對最後備戰問題不大。

上屆亞運划出佳績，龍舟隊受新冠肺炎疫情影響，8月世錦賽僅是亞運前唯一出賽。陳竑學評估要複製上屆成績有努力空間，「上屆我們率先掌握船隻規格，有一定優勢。今年優勢不再，我們目標1000公尺奪金，最差保牌。」團隊以1000公尺和500公尺為主要設定，上屆奪銀的200公尺看臨場表現。