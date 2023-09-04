快訊

如何吸引外籍人才？柯文哲：開放移工市場 並課徵人頭稅

海葵走了「雨彈狂襲」 高雄市宣布4個行政區明天停班停課

杭州亞運倒數計時 中華奧會邀六都為中華代表團應援

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台中市加油牆。圖／中華奧會提供
台中市加油牆。圖／中華奧會提供

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運進入倒數階段，中華奧會邀請六都搶先於23日賽事開幕前，增設互動式加油牆，與民眾一起為中華代表團應援。

中華奧會主席林鴻道指出，設置加油牆是希望民眾能寫下對選手的支持與鼓勵、拍照、留言和打卡，一齊為中華代表團集氣，並期待本屆亞運能創造超越20金的佳績，再創顛峰。林鴻道也對六都在收到中華代表團的邀請後，對此活動全力支持表達感謝。

台北市加油牆設於台北體育館一樓服務台後方，新北市加油牆位在板橋第一運動場南門旁牆面，桃園市加油牆是桃園市市政大廳一樓及桃園市立圖書館新總館，台中市加油牆位在台中洲際棒球場一樓，台南市加油牆設置在台南市立游泳池和永華國民運動中心，高雄市加油牆建置在國家體育場外，六都市長也分別對於本次中華代表團表達祝福。

台北市長蔣萬安祝福參賽的台灣英雄「超越自我、再造顛峰、凱旋榮歸」，新北市長侯友宜期許亞運能再創佳績，喊出口號「新北給力 亞運勝利」。

桃園市長張善政表示，本次亞運桃園有49位選手參賽，邀請各界一起為選手加油，創下新紀錄。台中市長盧秀燕力挺台中52名國手，期許在各界的加油及祝福下，國手們能摘金奪冠。

台南市長黃偉哲表示，台南市籍選手共有33位，包括鉛球國手馬皓瑋、跆拳道徐晧祐、舉重陳柏任、十項全能王晨佑等，相信選手們一定能在競賽場上再度展放光芒，奪得佳績。高雄市長陳其邁期許選手發揮實力、超越自我，享受比賽，希望大家一起為台灣選手們加油。

新北市加油牆。圖／中華奧會提供
新北市加油牆。圖／中華奧會提供
桃園市加油牆。圖／中華奧會提供
桃園市加油牆。圖／中華奧會提供
高雄市加油牆。圖／中華奧會提供
高雄市加油牆。圖／中華奧會提供
台南市加油牆。圖／中華奧會提供
台南市加油牆。圖／中華奧會提供

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

種下奇蹟扮智慧農業領頭羊 張善政：轉型智慧農業優勢

柔道／為亞運暖身 男神楊勇緯發表個人品牌識別

國際技能競賽國手選拔 中彰投分署15人正取

勞動部中彰分署15學員入選國手 明年國際技能競賽為國爭光

相關新聞

杭州亞運倒數計時 中華奧會邀六都為中華代表團應援

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運進入倒數階段，中華奧會邀請六都搶先於23日賽事開幕前，增設互動式加油牆，與民眾一起為中華...

游泳／王冠閎、王星皓 有望終結男泳將獎牌荒

東京奧運的游泳國手代表王星皓和王冠閎，成杭州亞運奪牌希望，兩人重點賽程剛好是開賽與壓軸日，目標終結長達25年的亞運男泳將...

棒球／集訓短考驗投捕 戴培峰有準備

學生時期作為國家隊常客，富邦悍將隊捕手戴培峰很期待參加杭州亞運，生涯第一次的成棒國際賽，集訓時間短是最需克服的地方，戴培...

田徑／林昱堂跳遠跳上世界第5 還未到極限

我國男子跳遠好手林昱堂，今年7月在亞洲田徑錦標賽跳出8公尺40的佳績摘金，還完成與好朋友彭名揚的約定，率先取得巴黎奧運參...

棒球／申皓瑋唯一亞運兩朝元老 外野依靠4虎將

杭州亞運棒球項目賽程將從10月1日開打，中華隊上一屆摘下銅牌也終結「好想贏韓國」的情緒，今年要挑戰相隔17年的金牌，富邦...

滑板／從河堤到鐵皮屋工廠 11歲的林逸凡「滑」進亞運

從到河堤運動的偶然際遇，全家人意外栽入滑板世界，後來僅剩年紀最小的林逸凡享受著站在滑板上騰空飛躍的成就感，8月剛滿11歲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦