杭州亞運倒數計時 中華奧會邀六都為中華代表團應援

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運進入倒數階段，中華奧會邀請六都搶先於23日賽事開幕前，增設互動式加油牆，與民眾一起為中華代表團應援。

中華奧會主席林鴻道指出，設置加油牆是希望民眾能寫下對選手的支持與鼓勵、拍照、留言和打卡，一齊為中華代表團集氣，並期待本屆亞運能創造超越20金的佳績，再創顛峰。林鴻道也對六都在收到中華代表團的邀請後，對此活動全力支持表達感謝。

台北市加油牆設於台北體育館一樓服務台後方，新北市加油牆位在板橋第一運動場南門旁牆面，桃園市加油牆是桃園市市政大廳一樓及桃園市立圖書館新總館，台中市加油牆位在台中洲際棒球場一樓，台南市加油牆設置在台南市立游泳池和永華國民運動中心，高雄市加油牆建置在國家體育場外，六都市長也分別對於本次中華代表團表達祝福。

台北市長蔣萬安祝福參賽的台灣英雄「超越自我、再造顛峰、凱旋榮歸」，新北市長侯友宜期許亞運能再創佳績，喊出口號「新北給力 亞運勝利」。

桃園市長張善政表示，本次亞運桃園有49位選手參賽，邀請各界一起為選手加油，創下新紀錄。台中市長盧秀燕力挺台中52名國手，期許在各界的加油及祝福下，國手們能摘金奪冠。