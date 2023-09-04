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游泳／王冠閎、王星皓 有望終結男泳將獎牌荒

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
王冠閎。圖／報系資料照
王冠閎。圖／報系資料照

東京奧運的游泳國手代表王星皓王冠閎，成杭州亞運奪牌希望，兩人重點賽程剛好是開賽與壓軸日，目標終結長達25年的亞運男泳將「獎牌荒」。

中華泳將今年將有5男、5女出征杭州，10日將展開總集訓，在此之前部分成員上月底前往昆明進行移地訓練。王星皓留台接受前奧運國手姑姑王琪指導，已拿到巴黎奧運資格的「蝶王」王冠閎和教練黃智勇成都世大運後也前往昆明移訓，上周已返台，為亞運最後備戰。

王星皓。 聯合報系資料照
王星皓。 聯合報系資料照

1998年曼谷亞運奪下100公尺自由式銅牌的黃智勇，他是最近一位獲得亞運游泳獎牌男子選手，今年帶領愛徒王冠閎將挑戰終結亞運獎牌荒，師徒剛結束為期15天雲南移地訓練，剛好在颱風前回台灣，行程未受影響。

王冠閎在東京奧運男子200公尺蝶式游出破全國紀錄的1分54秒44，今年7月世錦賽再飆出1分54秒97，成為首位游進世錦賽決賽的男將，黃智勇說：「年初冠閎成績亞洲排第5，這項目在亞運很辛苦，世錦賽游出的成績排到亞洲第3，有追上去了，所以是好事，就看亞運表現。」

黃智勇提到，200公尺蝶式的決勝負關鍵就是最後關頭，臨場狀況至關重要，到昆明進行高原訓練主要針對耐力去加強，「感覺是有效果，後面主要以比賽強度和速度為主，也會有學弟陪練，用自由式和他尬蝶式。」

男子200公尺蝶式賽程是游泳壓軸日29日登場，在此之前，王星皓主攻的男子200公尺混合式將在24日的游泳首日賽程上陣，盼能為中華隊游出好彩頭。

中華游泳隊教練王耀偉提到，評估王星皓目前成績排在亞洲第4名左右，不過5月赴美訓練成效不錯，加上世大運奪銀添信心，最後關頭再請王琪來台協助，亞運臨場若能有好發揮，也有機會登上頒獎台。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 王冠閎 王星皓

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