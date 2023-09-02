田徑／林昱堂跳遠跳上世界第5 還未到極限

我國男子跳遠好手林昱堂，今年7月在亞洲田徑錦標賽跳出8公尺40的佳績摘金，還完成與好朋友彭名揚的約定，率先取得巴黎奧運參賽門票，而這項成績截至昨日為止也還排名在今年世界第5，這也讓各界對於林昱堂今年杭州亞運會的表現充滿了無限想像。

在澎湖長大的林昱堂從小就熱愛運動，直到就讀馬公國中時期才在教練歐建友的帶領下專注在田徑訓練上，雖然身體條件並不算特別突出，不過輕盈的身材加上絕佳的衝刺加速能力，也讓他在跳遠場上發揮長才。

國中畢業後，林昱堂選擇離鄉背井到高雄念書並延續訓練，高三時成績也開始有明顯的進步。 去年他更是在全大運上成為我國史上第8位「8公尺男」，今年2月他先是在亞洲室內田徑錦標賽以8公尺02打破全國室內紀錄，5月在日本舉行的木南道孝紀念賽更是跳出8公尺12躍居我國歷年第4傑。

在7月中登場的曼谷亞錦賽中，林昱堂更是驚天一跳越過8公尺40成績，改寫了由「彈簧腿」乃慧芳在1993年創下的全國紀錄，也是我國高懸第5長的男子田徑紀錄，在亞洲史上過去也僅有6名選手跳超過此成績。

而這一跳也讓我國田徑看見了與世界競爭的下一個希望，截至目前為止林昱堂的8公尺40仍在今年排名世界第5名、亞洲第3名，成績也遠超過亞運男子跳遠大會紀錄8公尺24，至於我國前一次在亞運會奪下男子跳遠獎牌，已必須追溯到1990年北京亞運會時賴正全的銅牌。

對於過去一年成績突飛猛進，林昱堂直言8公尺40將不會是自己的極限，尤其在日前經過生涯首度世錦賽的洗禮後，讓他發現了助跑不夠穩定的問題，而接下來的亞運與明年的巴黎奧運，他也誓言要拿出最佳狀態、衝破極限。