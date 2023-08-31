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滑板／從河堤到鐵皮屋工廠 11歲的林逸凡「滑」進亞運

中央社／ 台北31日電
滑板女孩林逸凡（圖）接觸滑板僅3年時間，9月將代表台灣參加杭州亞運，過程中除了獲得爸爸支持外，在林逸凡備戰亞運期間，媽媽也暫時放下教職工作相伴。　（楊旻芳提供）中央社 中央社
滑板女孩林逸凡（圖）接觸滑板僅3年時間，9月將代表台灣參加杭州亞運，過程中除了獲得爸爸支持外，在林逸凡備戰亞運期間，媽媽也暫時放下教職工作相伴。　（楊旻芳提供）中央社 中央社

從到河堤運動的偶然際遇，全家人意外栽入滑板世界，後來僅剩年紀最小的林逸凡享受著站在滑板上騰空飛躍的成就感，8月剛滿11歲的她，僅花3年時間，9月將走上亞運舞台證明自己。

目前就讀台北市士林國小的林逸凡，從小除了接觸游泳、體操等運動，也對繪畫有興趣，還曾參加學校的美術社，儘管父母親職業分別是工程師、高中國文老師，卻未因此限縮她在滑板這條路的發展。

回憶起全家人與滑板的淵源，媽媽楊旻芳接受中央社記者專訪時表示，一開始全家人一起到河堤運動，「看到有人在玩滑板，就先買了滑板來玩，我最先因為受傷退出，其他3人繼續找教練上課，隨著難度越高，爸爸轉變為陪他們練習的角色，哥哥因為喜歡唸書，對於運動比較沒興趣，漸漸淡出，最後只剩下逸凡」。

目前就讀台北市士林國小的林逸凡，8月剛滿11歲，9月將代表台灣參加杭州亞運滑板項目，將是陣中最年輕的女選手。（楊旻芳提供）中央社 中央社
目前就讀台北市士林國小的林逸凡，8月剛滿11歲，9月將代表台灣參加杭州亞運滑板項目，將是陣中最年輕的女選手。（楊旻芳提供）中央社 中央社

由於有先前練習體操的基礎，讓林逸凡在滑板轉體動作上少走了一些辛苦路，但談到如何練好滑板，她認為，首先必須不怕受傷，且還需先學會摔倒技巧，以保護自己。

林逸凡簡單的幾句話帶過這3年來遇過的傷痛，看在一旁媽媽的眼裡卻是相當心疼，楊旻芳表示，「因為逸凡個性不服輸，膽子大。而且逸凡很好動，個性完全坐不住。」

不過，林逸凡真正開始接受完整性滑板訓練，則是從2年前滑板場落成後，當時同為滑板同好的朋友提議租借位於桃園龍潭鐵皮屋工廠，改建為室內的滑板場，爸爸林建男不到10分鐘就點頭答應，與其他3名志同道合家庭的爸爸，加入這項光是初期就要耗資新台幣數百萬元的Starting Point Skatepark工程計畫。

看著女兒林逸凡對於滑板的熱情，林建男也用實際行動力挺，他說：「台灣發展滑板方面，都沒有一個適合場地，希望在我的能力所及範圍內，盡量讓台灣滑板環境更好。」

林建男投入超過7位數的資金支持女兒的滑板夢，相信女兒並非一時興起，而他也做好心理準備，他曾對林逸凡說，「當妳有一天，對滑板沒那麼有熱忱時，妳要回來就回來 ，不會說我已經花那麼多錢就阻止妳」。

林逸凡去年12月前往美國參賽，迎來個人國際賽初體驗，還曾登上世錦賽舞台，只是國外移地訓練和比賽，有時長達40天，也讓楊旻芳相當捨不得，決定暫時放下教職工作，陪女兒一同追夢。

林逸凡暑假過後即將升上國小6年級，楊旻芳和其他為人父母一樣，同樣關心子女課業，她說：「國小高年級課業很關鍵，真的超擔心的。」

林逸凡的父母選擇分工合作，一個教數學，另一個則負責國文，英文則委託家教。考量林逸凡還需兼顧訓練，楊旻芳說：「後來有比較降低課業標準，變成不要求字的美醜 ，只要求正確性。」

滑板女孩林逸凡9月將代表台灣參加杭州亞運滑板項目，目前正在中國移地訓練，進行最後衝刺。（楊旻芳提供）中央社 中央社
滑板女孩林逸凡9月將代表台灣參加杭州亞運滑板項目，目前正在中國移地訓練，進行最後衝刺。（楊旻芳提供）中央社 中央社

林逸凡8月中剛結束美國移地訓練，隨即馬不停蹄轉往中國移訓，國際賽資歷不到1年的她，將是今年9月杭州亞運台灣代表團最年輕的女選手，她童言童語地說：「去亞運不會害怕，我之前比賽已經遇過很多國外選手了，希望這次能拿下前3名。」

東京奧運新增滑板項目，明年巴黎奧運也將延續，懷抱著奧運夢的林逸凡，同樣期待未來有機會能叩關奧運舞台。

不過，對於林逸凡成為國手，楊旻芳至今想起來仍覺得不可思議，她有感而發地說：「逸凡生活變得跟同年齡的小朋友完全不一樣，跟她一起出來移訓，也是讓我的生命變得不一樣，期待逸凡有機會能為國爭光。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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