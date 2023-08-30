羽球／戴資穎力拼亞運衛冕最大障礙 安洗瑩渴望四大賽都奪冠

南韓世界球后安洗瑩近日在2023年世界羽球錦標賽奪金，成為南韓首位世錦賽單打金牌的選手。昨天回國後，安洗瑩透露自己想拿下四項大賽冠軍。

安洗瑩今年表現無人能擋，目前已拿下印度公開賽、印尼大師賽、全英公開賽、泰國公開賽、新加坡公開賽、南韓公開賽、日本公開賽及世錦賽共8座冠軍。昨天她回國受訪，談到世錦賽奪金時說，「這是我登上世界第一後首場比賽，因此壓力很大，也有遇到困難，不過我拿出自信，很高興能得到好成績。」

安洗瑩也透露自己心中的野望，「我為自己在世錦賽上奪冠感到自豪，希望能在世錦賽、亞運、奧運及亞錦賽上都得過一次冠軍。」談到即將到來的杭州亞運，安洗瑩表示，「我的目標肯定是金牌，但如果太貪心，不會成功。如果全力以赴，一場接著一場打，自然會拿到好成績。」

「不知道對手會有哪些進步或變化，因此我會努力訓練，我認為在任何比賽，盡全力是尊重對手，所以我會做好準備」安洗瑩說。

我國一姊戴資穎在2018年雅加達亞運奪下金牌，本屆杭州亞運將力拼衛冕。亞運羽球女單賽史上沒有人締造過二連霸，小戴將挑戰成為史上第一人，安洗瑩肯定會成為爭冠路上最大難題。