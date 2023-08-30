拳擊／林郁婷移訓 拚女子拳擊史上首金

上屆雅加達亞運拿下銅牌的我國拳后林郁婷，為了備戰杭州亞運，最近前往南韓、烏茲別克移地訓練，並與各國好手一同較勁，昨天透露這次亞運目標就是為我國拿下史上首面女子拳擊金牌，並爭取巴黎奧運門票。

儘管今年3月一度因為「性別生化檢測異常」遭到國際拳總取消世錦賽銅牌成績，林郁婷獲得平反後持續朝著亞運奪牌目標備戰，與哈薩克、南韓好手一同訓練，趁機互探虛實、進行情蒐。

談到這次出國收穫，林郁婷透露移訓期間，也與烏茲別克男子57公斤級的世錦賽冠軍選手一同訓練，儘管對方年紀比自己小，卻看到不少值得學習的地方，「我覺得這次真的達到刺激效果，也不會讓自己喪失自信。」

對於上屆亞運以銅牌成績作收，林郁婷直言，今年目標就是挑戰我國在亞運史上的首面女子拳擊金牌，爭取奧運門票將是另外一項重要任務。

今年杭州亞運也由愛爾達取得台灣轉播總代理，並與中華電信、公視、東森、緯來聯合轉播，將動用20個頻道，橫跨4大平台，提供2500小時轉播。教育部部長潘文忠說，「在此疾呼國人9月23日起一起鎖定轉播，為台灣英雄加油，讓他們知道台灣選手不是好惹的。」