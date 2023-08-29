拳擊／台灣女拳王林郁婷 杭州亞運目標就是奪金

台灣女拳王林郁婷結束長達41天的移地訓練後收穫滿滿，面對上屆亞運止步4強的遺憾，她滿懷期待的說：「今年就是要拿金牌。」

林郁婷是在今天出席「杭州亞運聯合轉播記者會」上做上述表示。

上屆雅加達亞運林郁婷狂降體重參加51公斤級賽事，身體已經不是最佳狀態的情況下，一路戰到4強又因為打法不受裁判青睞而落敗，僅進帳一面銅牌。

這次杭州亞運林郁婷回到最熟悉的57公斤級，她4天前才結束韓國和烏茲別克總計長達41天的移地訓練返台。林郁婷說：「這2趟的移地訓練收穫滿滿，其實也算是跟這2個國家的亞運選手互探虛實。」

林郁婷在接受中央社訪問時笑說：「這次去烏茲別克有和他們這次世錦賽57公斤級的拳王卡洛可夫（Abdumalik Khalokov）對練到，一開始對手有點保守還不小心被我打到幾拳，後來對手不忍了，我才發現原來男、女真的差距這麼大。」

林郁婷說：「這次的移地訓練刺激非常大但都是正向的幫助，讓我的技術和體能也都提升不少，這次亞運我唯一的目標就是金牌，希望不要再留下遺憾。」

根據巴黎奧運的參賽規定，只要在亞運女子拳擊57公斤級挺進4強者，就可以搶下奧運門票。

林郁婷還透露自己每次練習和比賽後，都有寫訓練日誌的習慣。她表示，如果遇到同樣的對手，就會把「秘笈」再拿出來再研究一下，希望對自己的臨場發揮有幫助。