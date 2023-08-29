田徑／備戰亞運有信心 林昱堂豪語：我不會只跳8公尺40

已經達到奧運參賽標準的台灣男子跳遠好手林昱堂，面對生涯首度參加杭州亞運非常有信心，目前調整狀況好並豪語：「我不會停留在8公尺40」的成績。

林昱堂是在今天出席「杭州亞運聯合轉播記者會」上做上述表示。

林昱堂在今年7月的田徑亞洲錦標賽，靠著8公尺40的成績摘金也達到巴黎奧運的參賽門檻，儘管上週在田徑世界錦標賽僅跳出7公尺45無緣決賽的成績，但他對自己還是相當有信心。

林昱堂在接受中央社訪問時說道：「趁這次世錦賽找到一些技術上的缺失，剛好可以利用亞運前的空檔改進，我覺得現在自己的狀況蠻好的，亞運時成績不會只有8公尺40。」

台灣在歷屆亞運史上從未拿過田徑的田賽類金牌，林昱堂很有機會打破這個紀錄。

同樣達到奧運參賽標準且入選杭州亞運國手的台灣男子400公尺跨欄好手彭名揚，和林昱堂私交甚篤，之前曾約好一起參加奧運，如今2人都兌現承諾，接下來的亞運是否還有新的約定。

林昱堂笑著透露：「其實彭名揚有個魔咒，就是每次我到現場看他的比賽時，他的成績都會很差，反倒是他來現場看我比賽時我都跳得不錯。」

林昱堂也想到這次亞運的解決之道：「反正我的跳遠先比完，輪到他出賽的時候，預賽、準決賽我都不會去現場看，如果他有跑進決賽我再到現場，這樣他就不會怪到我頭上，而且能跑進決賽怎樣都有亞洲前8名了。」