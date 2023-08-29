棒球／亞運分組出爐 中華隊第2戰強碰韓國、旅外9/20報到
杭州亞運棒球項目賽程出爐，正式賽10月1日開打，中華隊首戰與資格賽第1名球隊交手，10月2日將與韓國交手；中華隊此次陣中有17名職棒球員，旅外球員預計9月20日報到。
杭州亞運將於9月底在中國舉行，棒球項目賽程出爐，第1階段資格賽9月26日至28日舉行，由泰國、寮國、新加坡爭取2張晉級正式賽門票。
正式賽10月1日開打，8支球隊分2組打預賽，中華隊與資格賽第1名球隊、韓國和香港同在B組，A組為地主中國、菲律賓、日本和資格賽第2名球隊，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。
中華隊10月1日首戰與資格賽第1名球隊交手，2日與韓國交手，3日與香港交手，複賽5日開打，金牌戰7日舉行，上屆亞運中華隊拿下銅牌，此次力拚金牌。
中華隊棒球代表隊由總教練吳思賢領軍，陣中職棒球員眾多，旅外球員8人包括3野手、5投手，野手為鄭宗哲、李灝宇、林家正，投手則是劉致榮、林昱珉、陳柏毓、潘文輝和王彥程。
中職球員總計有9人，包括樂天桃猿隊野手林立、林子偉，統一獅隊野手林子豪、林安可、投手古林睿煬，富邦悍將捕手戴培峰、野手申皓瑋，中信兄弟投手鄭浩均和味全龍隊投手林凱威。
另外7名業餘成棒隊球員除了上屆班底合作金庫隊投手吳昇峰、王政浩外，還有投手賴柏瑋、內野手李亦崴、廖俊凱和陳敏賜，以及外野手楊振裕。
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