網球／上屆奪牌國手備戰 許育修先拚美網

年度壓軸大滿貫美網昨深夜正式開戰，從會外賽連勝3場打進會內賽的我國好手許育修，台灣時間明天凌晨將在會內賽首輪出戰澳洲好手科基納基斯，首度打進美網會內賽的資歷也成下月征戰杭州亞運養分。

24歲的許育修2017年勇奪3座大滿貫青少年男雙金盃，轉入職業後在今年迎接豐收年，年初澳網從會外賽連過3關，美網再成史上第5位打進會內賽的男將，也是今年唯一的台將單打代表；美網前許育修在成都世大運帶回男雙、混雙和男團金牌，美網後就將迎接生涯第一次亞運旅程。

網球向來是中華代表團「獎牌庫」，上屆雅加達亞運雖中斷1998年曼谷亞運開始的金牌紀錄，仍有「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴打下女雙銀牌，「小鋼炮」梁恩碩打回暌違60年的女單獎牌。

上屆奪牌成員，今年都連莊杭州亞運國手，詹詠然更將成「五朝元老」，生涯已累積4面亞運金牌的她美網先和大陸搭檔楊釗煊合體，亞運才會和妹妹詹皓晴再聯手。

中華網球隊男、女各6人，男將包括吳東霖、曾俊欣、莊吉生、黃琮豪、許育修、何承叡，女子隊成員有葛藍喬安娜、梁恩碩、李亞軒、李珮琪、詹詠然和詹皓晴，總教練由許育修教練張孝雍擔任，男隊教練蔡佳諺、女隊教練蕭丞邑。

杭州亞運除男、女團體賽，個人賽各國可派出2名單打、2組雙打和1組混雙出擊。中華網球協會祕書長王凌華表示，選手目前都在美網和各職業賽征戰，個人賽報名狀況還沒定案，「網球可現場報名，世大運也是現場可決定，總教練會去協調，調整出最佳奪牌名單。」