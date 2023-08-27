棒球／林凱威拚亞運 歸隊後盼龍隊已奪冠

9月底出征杭州亞運時，味全龍隊林凱威的身分可能是中職本季救援榜領先者，缺席賽季10多天，成為他的競爭獎項的劣勢，但他認為這是其次，希望歸隊時球隊仍在戰績榜上領跑，甚至已經噴完季冠軍香檳都沒關係，「這個（救援王）還好，我比較想拿冠軍。」

林凱威在2019年世界12強棒球賽是中華隊一員，今年3月世界棒球經典賽與正選名單擦身，第二次在成棒層級披中華隊將出現在亞運。

林凱威去年季中以龍隊第一指名投入中職時，成績並不理想，留下3敗、3次救援失敗，尤其面對左打被打擊率高達3成75，讓他遇到不小麻煩；本季撕掉「恐左」標籤，對戰左打被打擊率1成67還優於面對右打的2成17，在牛棚的角色也逐步往後移，接下終結者的位置。

原本形成5尊守護神亂鬥的救援王之爭，近期浮現獨走態勢，林凱威在8月6日取得本季第15次救援成功，從那天起一直獨享寶座，龍隊6連勝期間，他進帳3次救援成功，目前以18次領跑，排名第2為中信兄弟隊呂彥青的15次。

林凱威目前雖擁優勢，但必須考慮的是他將在亞運期間離隊2到3周，比其他競爭對手少了幾場出賽，但他並不在意，「球隊贏球比較重要，回來時才有機會爭下半季冠軍，再打季後賽。」被問到萬一回來時，龍隊已經拋完季冠軍彩帶，他笑答：「留到總冠軍賽拚。」