聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／林凱威拚亞運 歸隊後盼龍隊已奪冠

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
味全龍投手林凱威。本報資料照片
味全龍投手林凱威。本報資料照片

9月底出征杭州亞運時，味全龍林凱威的身分可能是中職本季救援榜領先者，缺席賽季10多天，成為他的競爭獎項的劣勢，但他認為這是其次，希望歸隊時球隊仍在戰績榜上領跑，甚至已經噴完季冠軍香檳都沒關係，「這個（救援王）還好，我比較想拿冠軍。」

林凱威在2019年世界12強棒球賽是中華隊一員，今年3月世界棒球經典賽與正選名單擦身，第二次在成棒層級披中華隊將出現在亞運。

林凱威去年季中以龍隊第一指名投入中職時，成績並不理想，留下3敗、3次救援失敗，尤其面對左打被打擊率高達3成75，讓他遇到不小麻煩；本季撕掉「恐左」標籤，對戰左打被打擊率1成67還優於面對右打的2成17，在牛棚的角色也逐步往後移，接下終結者的位置。

原本形成5尊守護神亂鬥的救援王之爭，近期浮現獨走態勢，林凱威在8月6日取得本季第15次救援成功，從那天起一直獨享寶座，龍隊6連勝期間，他進帳3次救援成功，目前以18次領跑，排名第2為中信兄弟呂彥青的15次。

林凱威目前雖擁優勢，但必須考慮的是他將在亞運期間離隊2到3周，比其他競爭對手少了幾場出賽，但他並不在意，「球隊贏球比較重要，回來時才有機會爭下半季冠軍，再打季後賽。」被問到萬一回來時，龍隊已經拋完季冠軍彩帶，他笑答：「留到總冠軍賽拚。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 林凱威 呂彥青 中信兄弟 味全龍

延伸閱讀

中職／老婆改叫他「救援王」 林凱威不在意亞運缺陣期成變因

中職／高孝儀9局致勝二壘打 「轉世龍」首度6連勝

中職／獅隊16安贏不了 龍隊3戰清盤重返下半季龍頭

中職／無言的結局 悍將葉子霆再見暴傳把勝利傳進龍營

相關新聞

棒球／林凱威拚亞運 歸隊後盼龍隊已奪冠

9月底出征杭州亞運時，味全龍隊林凱威的身分可能是中職本季救援榜領先者，缺席賽季10多天，成為他的競爭獎項的劣勢，但他認為...

拚亞運第100金 「柔道男神」楊勇緯當先鋒

2年前的東京奧運會上，我國「柔道男神」楊勇緯在開幕式隔日就在男子60公斤級賽事拿下銀牌，是我國代表團該屆賽會的首面獎牌，...

棒球／我擁17職棒好手 拚暌違17年金牌

2018年雅加達亞運中華成棒隊以小搏大，由業餘球員為主的陣容擊敗南韓明星隊，今年杭州亞運強化陣容，組成以林子偉為首的17...

杭州亞運倒數／誰拿我亞運第100金？ 各路人馬拚戰

受到疫情影響延期1年舉辦的杭州亞運進入倒數30天，中華代表團在2018年雅加達亞運拿下17金19銀31銅、總計67面獎牌...

花式滑輪／亞運參賽項目遭取消 王子陳毅帆正向轉念

台灣「花式滑輪王子」陳毅帆原被評估有望拿到杭州亞運滑輪溜冰男子個人花式溜冰金牌，卻因為參賽項目總報名人數不足遭取消，但他...

田徑／杭州亞運「最後一舞」 人夫陳傑盼登頒獎台

我國跨欄名將陳傑今年升格人夫，下月登場的杭州亞運沒意外也將是亞運「最後一舞」，過去兩度參賽都和頒獎台擦肩而過的他坦言，當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦