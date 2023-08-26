拚亞運第100金 「柔道男神」楊勇緯當先鋒

2年前的東京奧運會上，我國「柔道男神」楊勇緯在開幕式隔日就在男子60公斤級賽事拿下銀牌，是我國代表團該屆賽會的首面獎牌，而今年杭州亞運會，楊勇緯將再一次肩負起為代表團奪牌，甚至是奪金擔任開路先鋒的責任，這也讓他最被看好成為我國拿下亞運會史上第100金的選手。

近年來不斷為我國男子柔道開創新歷史的楊勇緯，在東京奧運會鍍銀後，於同年11月中更是躍居世界排名第1名的位置，讓他在短短半年內就獨攬無數榮光，也將自己推向了世界一級名將之林，從昔日柔道場上的挑戰者成為被挑戰者。

不過在運動員表現都有循環、起伏的情況下，楊勇緯在2022年雖然依舊有不少獎牌進帳，但到了今年初卻面臨了低潮期，而他依舊保持謙遜態度來面對各項訓驗與考驗，甚至還透過移訓、日籍教練的協助，持續精進個人技術，最終在成都世大運突破瓶頸拿下銀牌，終結了今年的獎牌乾旱期。

儘管世大運的獎牌成色並未讓楊勇緯感到滿意，但他也坦言自己在東京奧運前的柔道生涯幾乎都是一路往上前進，還不曾碰過在高峰後落下再起身的過程，但這段時間的掙扎與尋求改變，都將會變成他成長的養分，期待能記取教訓將最好表現留到最重要的時刻。

我國柔道代表隊過去在亞運會累積拿下4銀、21銅，尚未有任何金牌進帳，而今年楊勇緯不僅要力拚柔道隊史上首金，賽程被安排在第一個獎牌日的他，也將有機會與射擊林穎欣、跆拳道品勢、武術、游泳等各隊好手力爭別具意義的代表團史上第100金。