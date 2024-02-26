日本拚力再造第二個台積電 看熊本廠JASM開幕儀式的份量之重

能讓92歲的業界傳奇人物台積電創辦人張忠謀與董事長劉德音與總裁魏哲家聯袂站台，足見台積電日本熊本廠JASM的開幕儀式的份量之重。

日方代表同樣鄭重其事，除日本防衛大臣木原稔、衆議員萩生田光一等日本政要，以及索尼集團董事長吉田憲一郎、日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明等產業大佬共襄盛擧之外，日本首相岸田文雄的視頻致辭更讓這一開幕儀式成為日本重振半導體製造業的一道凱歌。

自台積電在2020年宣佈計劃在美國建廠、開啓海外佈侷之路以來，全球擴張版圖相繼落子美國、日本和德國，一擧形成橫跨美、亞、歐的棋局。

但在美國建廠一波未平一波又起麻煩不斷，在德國擴產還陷在補貼、勞動力短缺、工會等繁瑣事務之中，台積電日本熊本廠的盛大開幕不僅成就了台積電海外擴張的一個新樣板，將進一步加強其全球領先地位，也為日本半導體產業注入了新的活力。

而後續的連續劇走向更讓業界驚歎，日本或將再造一個台積電。

為日本半導體製造帶來新一波復興

JASM可謂是台積電海外佈局高效的一大佐証。

該廠於2021年11月建廠、2022年4月動工，兩年內即完成建造，將於年底量產。其中，台積電佔股70%，索尼約20%、豐田集團的電裝約10%。規劃產能為每月5.5萬片12英寸晶圓，使用22/28nm至12/16nm工藝。

對於JASM的順利進展，劉德音在致辤中表示，感謝日本政府的大力支持和前瞻性投資政策、供應鏈企業的大力協助，以及合資夥伴索尼與Denso等分享經騐，助力JASM快速落地和創建競爭力。

一名業內專家對集微網表示，由於日本的產業鏈完整，且同處於東亞文化圈之中，技術人員工作踏實努力，這也是熊本廠能如此快速落地的軟因素。

雙方對這一「結晶」速度也均給予了高度評價。

張忠謀就在致辤中表示，2019年就收到邀請至日本建置晶圓廠的邀請，很高興5年後將想法化為實際行動，相信JASM一定能進一步提升晶圓供應鏈的靭性，並為日本半導體產業帶來新一波復興。

日本首相岸田文雄也在視頻連線中表示，熊本廠建置對雙方半導體產業是重要的一大步，同時樂見熊本廠成為台積電全球佈局策略的重要據點。

熊本廠的落成對於日本來說更是全方位的補血。上述專家指出，在當前日本半導體工藝鎖定於40nm的情形之下，不僅補足了在先進工藝缺失的短板，更在JASM建廠之後，帶動當地的經濟發展和促進產業集群效應，預計將產生1.8萬億日元的經濟連鎖效應。此外，JASM計劃在2030年將在日本採購的半導體設備和原材料佔比提高到60％，對於在半導體設備和材料佔優的日本來說更是上了一道大餐。

擴產和工藝升級接二連三

開局良好，後續的深入合作也變得順理成章。

在熊本一廠順利落地之後，熊本二廠和三廠的規劃業已出爐。二廠將於今年底開始建設，並於2027年投產。未來隨著熊本二廠投入運營，整個JASM熊本廠的產能將達到每月10萬片12英寸晶圓，另外可提供6/7nm的製程技術。不止如此，台積電已經在考慮將3nm工藝的生產拓展至日本，考慮建設可生產3nm晶片的熊本三廠。

上述專家指出，熊本一廠主要與索尼合作，為索尼ISP代工服務；熊本二廠工藝升級到6nm，則可能與豐田汽車緊密合作研究，開發自動駕駛和智能座艙晶片。

值得關注的是，二廠工藝上看6nm。待二期規劃完成，JASM的每月總產能預計超過10萬片12英寸晶圓，可為汽車、工業、高性能計算等提供22/28nm、12/16nm和6/7nm的工藝節點。

而如果3nm工藝也按期推進，台積電在日本的代工佈局可以說是奉上了全家餐。

還要看到的是，台積電在日本的佈局絕不只是代工。

台積電與新光電氣和新越化學等數十家公司合作建成的材料研發中心已於日前開業，總投資370億日元，台積電出資180億日元，日本政府通過新能源和工業技術統一開發機搆（NEDO）投資190億日元。此外，台積電還規劃在日本建立先進封裝廠，並逐步完善其在日本從前端製造到後端封測的完整產業鏈。

相比於台積電位於美國亞利桑那州的首家工廠計劃於2025年投產、位於德國的工廠計劃於2027年投產計劃，台積電在日本的佈侷不僅更為高效，也更為完整，顯現出日本或已成為台積電海外佈侷中的重中之重。

再造第二個台積電

之所以台積電在日本如此激進，日本政府史無前例的補貼力度可說是居功至偉。

之前，日本政府已決定為JASM首座廠提供4760億日元的補貼，基本佔據投資總額42%之多；為了讓熊本二廠如期推進，日本也將豪擲約7600億日元支持，兩座廠共計約有1.2兆日元的補助金。

岸田文雄就在連線中表示，為推進日本半導體製造發展，就預算、稅製及法規等層面的推動，日本政府將持續加快腳步，決定對JASM二廠提供補貼。

據報導，日本經濟產業省還正在準備總額為2萬億日元（130億美元）的補貼。其中約7600億日元作為支持晶片大規模生產的基金，將用於支持台積電在日本熊本市的第二家工廠；約6400億日元將用於另一項基金，以支持尖端晶片的研究，或用於對日本本土晶片企業Rapidus的補貼；與此同時，日本正在為高端零部件、晶片設備、工業氣體和半導體製造廠商以及培訓工程師撥出資金。目標是到2030年將日本半導體的銷售額增加兩倍，達到15萬億日元以上。

日本看起來誓要追回失去的時光。在地緣政治劇變之下，加強半導體製造業回流、實現供應鏈自主安全成為半導體大國要務。日本政府也啓動《半導體戰略》，擧全國之力推動半導體製造業的發展，而台積電憑借全球代工一哥地位，成為日本政府重塑半導體業煇煌的最佳拍擋。

一位業內人士表示，從日本政府對台積電的大開綠燈來看，日本無論再吐血多少，都會首要確保先進工藝在日本的製造，從而讓台積電助攻日本重返過去的榮耀。日本政府正試圖通過與台積電深度綁定，掌握全球半導體市場的話語權。

看起來，日本將在再造第二個台積電的路上狂奔。

進一步來看，台積電在日本設廠可能催化日本半導體業發展質變，增加委外訂單，從過去的IDM模式逐步走向專業代工模式。

對於台積電來說，這或亦是雙贏的選擇。台積電在日本佈，不僅能夠獲得大量的補貼，還可吸納日本的本地人才，且產能訂單有充分的保障，同時也可充分利用日本的技術和原材料優勢，進行前沿開發，進一步降低成本提升未來的競爭力。

在一系列組合拳的帶動下，日本在先進工藝也漸呈後來居上之勢。上述人士分析，借助於台積電和自身的力量，日本將在先進工藝補上了缺失的拼圖，在先進工藝市場將從2022年的沒有顯著份額提升到2027年的3%。

作為推動台積電落子日本的重要推手，甘利明曾強調，日本半導體產業要有先進芯片的製造力，才能不受鉗製，半導體製造也將決定國家的競爭地位。日本此番知行合一，能否助力其重溫舊夢？