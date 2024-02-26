台積熊本廠開幕！科技業揭外派生活「有夠爽」 再揭一招：現賺1,500萬

台積電日本熊本廠JASM於24日開幕，世界級企業進駐菊陽町，也帶動周邊地區開發。值得注意的是，有疑似台積電的員工透露，外派熊本後光房子價差就等於現賺新台幣1,500萬元。另外還有科技業網友分享，認識的兩個學妹都去熊本廠，「看她們IG貼文有夠爽」。

2024-02-26 13:52