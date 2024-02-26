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台積熊本廠開幕！科技業揭外派生活「有夠爽」 再揭一招：現賺1,500萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電日本熊本廠JASM於24日開幕。路透
台積電日本熊本廠JASM於24日開幕。路透

台積電日本熊本廠JASM於24日開幕，世界級企業進駐菊陽町，也帶動周邊地區開發。值得注意的是，有疑似台積電的員工透露，外派熊本後光房子價差就等於現賺新台幣1,500萬元。另外還有科技業網友分享，認識的兩個學妹都去熊本廠，「看她們IG貼文有夠爽」。

台積電熊本廠開幕，引起各大論壇熱烈討論。談到熊本的環境，PTT雖有部分網友認為那裡是鄉下中的鄉下，但也有不少人持有正面看法，「薪水在那邊生活應該超爽吧」、「空氣品質大勝」、「去那邊的朋友說很無聊，但和牛、草莓很便宜，每天吃很爽」、「沒有一堆吵死人的汽機車，房子又便宜」、「我報名了，希望能去，去那邊房子價差就現賺1,500萬了」。

另外，科技板也有網友討論身邊外派熊本廠人士的心得，「兩個學妹都去熊本廠，看他們IG貼文有夠爽」、「認識的在熊本，到處玩啊」、「朋友用眷屬（身份）在那邊看起來真的超爽的啊」、「同學單身去說空氣真的好，很多東西都不用VPN惹」、「去熊本像渡假，去鳳凰城像拓荒」。不過也有人不看好，認為熊本環境真的太偏遠，就算外派大概半年就想回台灣了吧，除非真的對日本很有愛。

此外，近日傳出台積熊本廠食堂徵人，不僅月收新台幣10萬，還包吃包住，引發高度回響。現在已有內行網友澄清，這其實是徵作業員，有提供宿舍跟員工食堂而已，且一般來說這種科技廠食堂都是外包廠商，並非傳言所述。

PTT 台積電 日本 熊本

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