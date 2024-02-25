鬆綁法規邀台積 日本拚「矽島」復活

台積電熊本廠，不僅是台積電首座日本廠，年底量產之後，也將成為日本最先進的晶圓廠。當地緣政治改變了全球半導體生態，日本也意識到半導體是不可或缺的關鍵技術，因此，大力邀請台積電赴日，希望能夠在全球半導體產業中，拿下話語權。

台積電日本熊本廠開幕，日本首相岸田文雄透過預錄影片致詞表示，熊本廠生產先進半導體對台日兩國半導體產業是重要的一大步。他強調，為發展先進半導體，日本政府提供史無前例及大膽的協助，支持國內製造業基礎設施發展。

日本政府為順利推動熊本建廠，取消五十多年來的法規，大幅簡化程序，讓一般需兩年準備時間縮短為六個月，且允許全年三六五天、廿四小時不間斷施工，進一步縮短工期。

台積電熊本廠位於日本熊本縣菊池郡菊陽町，二○二一年十月宣布擴建計畫後在二○二二年四月開始建設，去年十二月竣工。整個園區面積約為四個東京巨蛋。而廠區所在之處原本是一片農田，如今，隔一條馬路，一邊是高科技晶圓廠，另一邊是一大片的高麗菜田，形成強烈對比。

回顧日本過去半導體的發展，日本九州的福岡、熊本、大分等七縣，一九八○年代形成半導體聚落，被稱為「矽島」。一九九○年日本製半導體全球市占率百分之四十九達到顛峰，二○二一年全球市占率僅剩百分之六，去年全球市占回升至百分之十。

與日本合作關係深厚的崇越集團董事長郭智輝表示，台積電熊本廠年底正式營運，將使失落已久的日本「矽島」重新活過來。他強調，日本政府近年極力拉攏台積電前去設廠，就是希望將半導體產業全球市占由去年的百分之十，二○三○年拉升到百分之廿。

郭智輝指出，若日本半導體全球市占拉到百分之廿，背後相關材料、化學及設備和相關供應鏈都會活絡，原本外移的供應商不僅歸隊，更形成虹吸效應，日本半導體產業串連起來的產業活力不容小覷。