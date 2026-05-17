快訊

直擊／Selina屢傳懷二寶 真實身形現蹤了

孫安佐恐是團伙犯罪 狄鶯哭喊「兒是天才」…律師轟放錯重點

北捷信義東延段初勘過關！4缺失改完送交通部履勘 最快6月底通車

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋通車首周湧人潮 新北交通局：車多緩行順暢

中央社／ 新北17日電
淡江大橋通車後第一個週末假日，吸引不少民眾嚐鮮。圖／中央社
淡江大橋通車後第一個週末假日，吸引不少民眾嚐鮮。圖／中央社

淡江大橋通車後第一個週末假日，吸引不少民眾嚐鮮，新北市交通局表示，交通情形比週六好多了，車多但緩行順暢；當地民眾說，假日人車本來就多，但交通狀況已改善很多。

交通局專門委員林昭賢向中央社表示，今天淡江大橋車流仍大，但已較昨日交通狀況好很多，主要是淡水及八里兩端平面道路，以及台64和台61快速道路銜接匝道車多，但經警方有效疏導，車流呈現緩行但順暢情形，也沒有發生車禍等事故。

林昭賢表示，雖然車多，但已有效分流台2線的交通，使得車行一路順暢，就連關渡大橋也罕見未出現塞車回堵情形。目前仍有許多嚐鮮的民眾，待再觀察一段時間，等車流穩定後，就能做更有效的號誌秒數調整。

今天到淡江大橋遊玩的新竹市政府勞工及青年處處長吳達偉說，他帶家人到淡江大橋上看夕照，景色真的很美，前往遊玩的人也很多，相信會是未來重要的人氣景點。只是人行道的指標仍可加強，尤其是人行道舖面過於粗糙，待改善，以免小朋友跌倒或腳踏車摔車造成嚴重的擦挫傷。

從小就住在淡水沙崙地區的陳姓民眾向中央社表示，淡江大橋通車後的交通效益真的很明顯，以前進出淡水就是會塞車，光是到竹圍就需20分鐘以上。

他表示，他過去常去深澳附近釣魚，回家車程常需1個半鐘頭，但如今從台64接台61線過淡江大橋回家，「順順的開」就只要約50分鐘就到家，節省很多車程，此外，就算是走台2線到台北，車流也真的順暢很多，感覺上真的很好。

淡江大橋 淡水

延伸閱讀

淡江大橋通車後侯友宜指「機車部分有點混亂」 沒安全再美也沒意義

淡江大橋通車後第一個小周末 下午車多開始塞

15噸以上大貨車注意！淡江大橋假日禁行9小時 記得改道

車潮綿延5公里！新鮮感+好天氣 淡江大橋通車首遇周六塞爆

相關新聞

淡江大橋迎首周末「車潮綿延5公里」 估23日仍將湧大量旅客

淡江大橋5月12日正式通車，首個週末日也帶動淡水觀光。公路局表示，今天車潮在下午3時達到高峰，車陣一度綿延5公里，預估2...

淡江大橋通車首周湧人潮 新北交通局：車多緩行順暢

淡江大橋通車後第一個週末假日，吸引不少民眾嚐鮮，新北市交通局表示，交通情形比週六好多了，車多但緩行順暢；當地民眾說，假日...

淡江航海趣 魯夫與千陽號來了

新北市觀旅局今晚在淡水河畔啟動夏日盛典「2026淡江航海趣」，結合人氣IP「航海王」與淡江大橋通車話題，引領更多人親近金色河岸。市長侯友宜與「航海王」主角魯夫共同見證，點亮高達12公尺「千陽號」主燈。

車潮綿延5公里！新鮮感+好天氣 淡江大橋通車首遇周六塞爆

台61線淡江大橋5月12日正式通車後，迎來首個周末假期，天氣晴朗吸引大量民眾前來嚐鮮體驗，上午10時起車輛湧入，淡水端開始車多壅塞，最尖峰時段車陣長達5公里，公路局北分局隨即啟動宣導分流改道，並與新北市交通局、警察局淡水、蘆洲分局協力宣導及疏導，車陣雖有紓解，不過下午3時欣賞淡水落日的車潮再次湧現，北分局及警方持續分流疏導。

淡江大橋通車第一個周末遇強風特報 車塞爆人很晃

今天是淡江大橋通車後第一個周末假期，天氣晴朗但有強風特報，淡水河口風力格外明顯，橋面北向入轄車潮塞爆，騎單車或步行上橋賞景民眾則可感受強風威力，直呼：好晃喔！

淡江大橋通車後第一個小周末 下午車多開始塞

淡江大橋通車後第一個天氣好的小周末午後下班及觀光尖峰時段，目前北向進淡水下橋端、南向出淡水從八里銜接台64線至觀音山隧道均塞爆，關渡橋則是綠油油暢行無阻，顯示首場交通壓力測試面臨考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。