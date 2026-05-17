淡江大橋通車首周湧人潮 新北交通局：車多緩行順暢

淡江大橋通車後第一個週末假日，吸引不少民眾嚐鮮，新北市交通局表示，交通情形比週六好多了，車多但緩行順暢；當地民眾說，假日人車本來就多，但交通狀況已改善很多。

交通局專門委員林昭賢向中央社表示，今天淡江大橋車流仍大，但已較昨日交通狀況好很多，主要是淡水及八里兩端平面道路，以及台64和台61快速道路銜接匝道車多，但經警方有效疏導，車流呈現緩行但順暢情形，也沒有發生車禍等事故。

林昭賢表示，雖然車多，但已有效分流台2線的交通，使得車行一路順暢，就連關渡大橋也罕見未出現塞車回堵情形。目前仍有許多嚐鮮的民眾，待再觀察一段時間，等車流穩定後，就能做更有效的號誌秒數調整。

今天到淡江大橋遊玩的新竹市政府勞工及青年處處長吳達偉說，他帶家人到淡江大橋上看夕照，景色真的很美，前往遊玩的人也很多，相信會是未來重要的人氣景點。只是人行道的指標仍可加強，尤其是人行道舖面過於粗糙，待改善，以免小朋友跌倒或腳踏車摔車造成嚴重的擦挫傷。

從小就住在淡水沙崙地區的陳姓民眾向中央社表示，淡江大橋通車後的交通效益真的很明顯，以前進出淡水就是會塞車，光是到竹圍就需20分鐘以上。

他表示，他過去常去深澳附近釣魚，回家車程常需1個半鐘頭，但如今從台64接台61線過淡江大橋回家，「順順的開」就只要約50分鐘就到家，節省很多車程，此外，就算是走台2線到台北，車流也真的順暢很多，感覺上真的很好。