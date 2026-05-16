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車潮綿延5公里！新鮮感+好天氣 淡江大橋通車首遇周六塞爆
台61線淡江大橋5月12日正式通車後，迎來首個周末假期，天氣晴朗吸引大量民眾前來嚐鮮體驗，上午10時起車輛湧入，淡水端開始車多壅塞，最尖峰時段車陣長達5公里，公路局北分局隨即啟動宣導分流改道，並與新北市交通局、警察局淡水、蘆洲分局協力宣導及疏導，車陣雖有紓解，不過下午3時欣賞淡水落日的車潮再次湧現，北分局及警方持續分流疏導。
公路局北分局表示，明（17）日是周日，氣象預報天候也是相當良好，預估淡江大橋周邊交通量與今日相同，為避免塞車影響出遊行程，建議用路人可多利用今（16）日車流順暢的關渡大橋，北分局也呼籲民眾出門前，先查詢道路路況，儘可能避開易壅塞路段及時段。
公路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
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