淡江大橋通車第一個周末遇強風特報 車塞爆人很晃

今天是淡江大橋通車後第一個周末假期，天氣晴朗但有強風特報，淡水河口風力格外明顯，橋面北向入轄車潮塞爆，騎單車或步行上橋賞景民眾則可感受強風威力，直呼：好晃喔！

淡江大橋下午車流仍以北向較多，有民眾開車從八里端上橋往淡水方向通行，光在橋面上就塞了十幾分鐘，他說剛好可以慢慢欣賞風景，所以不覺得無聊。

許多遊客步行或騎單車上橋悠閒賞景，一旦停下腳步格外能感受風吹橋晃律動，但也有人反映人行道和單車道區分不明確，人車混雜覺得危險。

市長侯友宜被問到淡江大橋的交通維持計畫，他說自從通車市政府就成立指揮應變中心，每天緊盯整個交通路況，而且派駐相對警力與義交在各個重要路口疏導。

在觀察交通流量當中也不斷調整標誌、標線、號誌時相，都會做全盤性掌握。尤其今天是淡江大橋通車之後第一個周末，新北市政府會隨時做好掌握，適時跟各界報告。