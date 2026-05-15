淡江大橋通車後第一個小周末 下午車多開始塞

淡江大橋通車後第一個天氣好的小周末午後下班及觀光尖峰時段，目前北向進淡水下橋端、南向出淡水從八里銜接台64線至觀音山隧道均塞爆，關渡橋則是綠油油暢行無阻，顯示首場交通壓力測試面臨考驗。

淡水本是觀光地區，每逢周五下午的入轄車流量都很大，今天流量較集中在淡江大橋。民眾約自下午二、三點開始觀察到淡江大橋北向進淡水下橋端車流量逐漸增加，慢慢開始塞車。

不少人認為受橋頭沙崙路口號誌連鎖及平面道路消化速度影響很大，認為需要再調整，淡水警分局則表示淡江大橋剛通車，都還在觀察測試階段，後續會滾動調整。

警方表示，今天塞車的原因可能包括通車初期的「朝聖車潮」和「匝道交織與動線不熟」，不少民眾特地改道體驗新橋，導致車流量超過原本預期的通勤基數。

南向則須在車速高的情況下迅速選擇繼續走台61線往林口、桃園或接台 64線往五股、新店，如果路況不熟而在匝道遲疑便可能影響後方車流速度，也可能只是單純車多。

淡江大橋通車後第一個天氣好的小周末午後下班及觀光尖峰時段，北向進淡水下橋端、南向出淡水銜接台64線至觀音山隧道均塞爆，關渡橋則是綠油油暢行無阻。圖／翻攝新北市即時交通資訊網

淡江大橋通車後第一個天氣好的小周末午後下班及觀光尖峰時段，北向進淡水下橋端從下午開始塞車。圖／翻攝公路局即時影像

淡江大橋通車後第一個天氣好的小周末午後，北向下橋進淡水、以及橋頭中正路和沙崙路準備出淡水上橋，均車多擁擠紅通通。圖／翻攝新北市即時交通資訊網