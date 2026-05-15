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影／淡江大橋讓淡水台2線順暢2天 今上午又塞車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡水往台北方向台2乙線今天上午有1輛砂石車滲落大量土方嚴重影響交通，警方緊急調撥車道紓解塞車。圖／警方提供
淡水往台北方向台2乙線今天上午有1輛砂石車滲落大量土方嚴重影響交通，警方緊急調撥車道紓解塞車。圖／警方提供

淡江大橋通車3天剛讓居民盛讚淡水往台北方向台2乙線幹道不塞車超順暢，今天上午就被1輛砂石車毀了這份喜悅，滲落大量土方嚴重影響交通直到中午才清完，警方予以重罰將可處4萬3千元以上、9萬8千元以下罰鍰。

據了解，30歲張姓司機上午8時50分左右駕駛曳引砂石車行經新北市淡水區台2乙線往台北方向約在馬偕醫院對面路段，現場共3線車道，他原本開在中間車道，因緊急煞車向右側車道閃避時導致後車斗土方大量滲落路面，造成往台北方向2線車道受阻，嚴重影響尖峰時段交通。

淡水警分局立即派遣6名員警到場指揮疏導，同步通知清潔隊協助清理，另自9時34分起針對民生路口至民富路口之間路段，將入轄方向內側1線車道調撥給出轄方向使用，直到中午12時左右排除事故現場，恢復正常通行。

警方針對張男違規行為開出2張罰單，依道路交通管理處罰條例第29-1條裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合於規定或變更車廂者，可處4萬元以上8萬元以下罰鍰，並當場禁止通行。另依30條所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

淡水往台北方向台2乙線今天上午有1輛砂石車滲落大量土方嚴重影響交通，相關單位花了3個小時直到中午才清理完畢恢復通行。記者林昭彰／翻攝
淡水往台北方向台2乙線今天上午有1輛砂石車滲落大量土方嚴重影響交通，相關單位花了3個小時直到中午才清理完畢恢復通行。記者林昭彰／翻攝

淡水往台北方向台2乙線今天上午有1輛砂石車滲落大量土方嚴重影響交通，警方緊急調撥車道紓解塞車。圖／警方提供
淡水往台北方向台2乙線今天上午有1輛砂石車滲落大量土方嚴重影響交通，警方緊急調撥車道紓解塞車。圖／警方提供

淡水往台北方向台2乙線今天上午有1輛砂石車滲落大量土方嚴重影響交通，相關單位花了3個小時直到中午才清理完畢恢復通行。記者林昭彰／翻攝
淡水往台北方向台2乙線今天上午有1輛砂石車滲落大量土方嚴重影響交通，相關單位花了3個小時直到中午才清理完畢恢復通行。記者林昭彰／翻攝

淡江大橋 淡水

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