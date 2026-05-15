15噸以上大貨車注意！淡江大橋假日禁行9小時 記得改道

淡江大橋通車，新北市交通局今天提醒，15噸以上大貨車於假日中午12時至晚上9時禁行淡江大橋，平日及假日非管制時段，請行駛淡水區中正路2段51巷由濱海匝道進出淡江大橋，或改由關渡大橋往返八里、淡水區域，以降低大型車與通勤、觀光車流交織情形。

交通局交通安全科長李友欽表示，淡水市區沙崙路及中正路2段51巷口以東路段仍維持15噸以上大貨車禁行管制，因此平日及假日非管制時段往返八里、淡水方向大型車，須行經淡水區中正路2段51巷由濱海匝道進出淡江大橋，於匝道口轉彎時，請依路口行車導引線轉彎，並應停讓穿越路口之行人。

另假日中午12時至晚上9時，禁止15噸以上大貨車行駛中正路2段51巷，並實施淡江大橋禁行管制，請大貨車駕駛人務必提前改道，並改由關渡大橋往返八里、淡水地區，以減少大型車與觀光車流交織。

交通局也提醒，假日管制期間，三芝往八里方向的15噸以上大貨車，請改行台2線、台2乙線，經關渡橋銜接台15線；行駛台61線的大型車請由「八里二」或「八里三」匝道駛出，改道台15線並經關渡大橋通行。

行駛台64線的大型車也請由「五股一」匝道駛出，經成泰路銜接龍米路，上關渡大橋後再轉台2乙線及台2線往三芝方向行駛。前述改道動線皆為淡江大橋通車前原行駛動線，各主要路段與節點均已再增設明確導引標誌，請大貨車駕駛人依循行駛。

交通局呼籲，大貨車駕駛人務必遵守管制時段、路段，且切勿超速、搶快或違規行駛，共同維護交通安全與順暢。