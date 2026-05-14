淡江大橋帶動分流 民眾盛讚通勤省時有感

淡江大橋通車後，有民眾分享往返新莊、淡水車程大幅縮短通勤時間。新北市府今天表示，淡江大橋確實發揮紓解車流功效，5月底前仍會24小時掌握並調整交通號誌，確保路況通暢。

淡江大橋通車後，許多網友在社群上分享通勤經驗，有民眾說，開車從新莊經台64線，轉台61線經淡江大橋到漁人碼頭，只需20幾分鐘車程，「這座橋真的是台灣交通史上里程碑」，未來去北海岸跟淡水可節省不少時間。

也有民眾在社群感謝政府興建淡江大橋，消除淡水居民雨天通勤的厭世感，指今天上午從淡江大橋通勤至新莊上班，以往下雨天進公司都要1.5個小時起跳，今天僅需40分鐘就能抵達，「妝都還沒化好就到公司了。」

新北市府交通局專門委員林昭賢接受中央社記者電訪表示，淡水地區的交通時間，會隨著到達目的地、選擇行駛的路廊、通行時間是否交通尖峰期有所不同。淡江大橋剛通車不久，駕駛人、通勤者也都在測試選擇最適合自己的路徑，故近幾日流量仍會些許變化。

尤其，若只是單純從新北市市區，行經台64、台61快速道路、淡江大橋前往漁人碼頭，確實節省時間；但觀光客、上班族還要計算進入淡水市區、新市鎮住宅區的平面道路交通時間。

林昭賢說，依據監控回報數據，昨天淡江大橋的交通流量比起12日通車時少了一半，研判是通車當天「嚐鮮溫度」下降之故；不過，淡江大橋肩負觀光路廊及淡水與桃園機場運輸的功能，市府會嚴密注意假日期間的交通流量，並蒐集相關數據作為地區交通疏導的規劃。

林昭賢說，觀察今天的淡水市區交通流量仍穩定，不過，部分時段的淡水民權路、關渡橋頭，因匝道匯流仍有局部車速較慢，造成車輛排隊狀況。至於從淡江大橋行經台64快速道路的車流，約是下午1時至3時許車流量較大。

新北市府表示，目前在新北捷運淡水輕軌辦公室設置前進監控中心，透過即時影像監視器、路況與行車速率大數據分析等，24小時全方位掌握淡江大橋交通路況。

市府強調，監控中心也配置警力、工程車，隨時維修或調整交通號誌，並由警方疏導交通。一座橋梁重要的是安全與順暢，否則再美麗都沒有意義。前進監控中心會在5月底前持續運作，隨時維持交通穩定。