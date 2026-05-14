聽新聞
0:00 / 0:00
騎士「橫躺淡江大橋機車道」質疑不足2.5公尺 公路局：蒐證向警方舉發
淡江大橋12日正式通車，不少民眾紛紛騎車上橋體驗，卻有騎士在騎乘過程中，為測量機車車道寬度，竟整個人橫躺在機車道上。交通部公路局今表示，已搜集事證，並向警方舉發。
有民眾在社群上傳影片指出，淡江大橋機車車道狹窄，光是一輛3輪的身障車輛就能擠滿整個車道，質疑根本不足2.5公尺，甚至將機車停駛在機車道上，騎士整個人橫躺在機車道上，欲以自身身高來測量其寬度，並說「淡江大機車道不寬卻挺很睡的」。
有網友見狀後留言，行駛途中停車下車屬於嚴重違規，紅綠燈停等屬正常情況，但下車躺在馬路上絕對不正常，且非因交通阻塞或交通號誌而不得不做的行為，恐違反道交處罰條例第43條可處6000元至2.4萬元罰鍰。
對此，公路局今表示，淡江大橋通車首日，有騎士於淡水往八里方向機車道停車後橫躺於路面阻礙後車通行，公路局北區養護工程分局蒐集事證後於今天具函向警方舉發；至於懲處部分，公路局表示，警方認定後將進行懲處。
公路局再次呼籲用路人，應依規定使用公路，北分局將持續蒐證舉發蓄意違規之事件，以維行車秩序及安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。