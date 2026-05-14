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騎士「橫躺淡江大橋機車道」質疑不足2.5公尺 公路局：蒐證向警方舉發

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋5月12日上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，汽機車道一度出現壅塞，卻有騎士欲測量機車道寬度，直接停車並橫躺在車道上。圖為不少機車騎士於12日上橋體驗狀況，非本新聞當事人。聯合報系資料照
淡江大橋5月12日上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，汽機車道一度出現壅塞，卻有騎士欲測量機車道寬度，直接停車並橫躺在車道上。圖為不少機車騎士於12日上橋體驗狀況，非本新聞當事人。聯合報系資料照

淡江大橋12日正式通車，不少民眾紛紛騎車上橋體驗，卻有騎士在騎乘過程中，為測量機車車道寬度，竟整個人橫躺在機車道上。交通部公路局今表示，已搜集事證，並向警方舉發。

有民眾在社群上傳影片指出，淡江大橋機車車道狹窄，光是一輛3輪的身障車輛就能擠滿整個車道，質疑根本不足2.5公尺，甚至將機車停駛在機車道上，騎士整個人橫躺在機車道上，欲以自身身高來測量其寬度，並說「淡江大機車道不寬卻挺很睡的」。

有網友見狀後留言，行駛途中停車下車屬於嚴重違規，紅綠燈停等屬正常情況，但下車躺在馬路上絕對不正常，且非因交通阻塞或交通號誌而不得不做的行為，恐違反道交處罰條例第43條可處6000元至2.4萬元罰鍰。

對此，公路局今表示，淡江大橋通車首日，有騎士於淡水往八里方向機車道停車後橫躺於路面阻礙後車通行，公路局北區養護工程分局蒐集事證後於今天具函向警方舉發；至於懲處部分，公路局表示，警方認定後將進行懲處。

公路局再次呼籲用路人，應依規定使用公路，北分局將持續蒐證舉發蓄意違規之事件，以維行車秩序及安全。

淡江大橋 淡水

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