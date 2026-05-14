網紅徒手轉下淡江大橋螺帽 公路局：違反公訴刑責 勿私自拆除

淡江大橋12日正式通車，但網紅「火花羅」在在當天直擊機車道擋風牆面有瑕疵，甚至能徒手轉下未完整鎖固的螺絲。交通部公路局今重申，通車前最後巡檢時就已發現有橋面出現局部縫隙及不平整情形，且依標準作業程序於12日進行填補作業，並呼籲民眾切勿自行拆卸相關構件，以免影響公共安全及自身安全。

網紅「火花羅」在淡江大橋通車前，拍影片直指燈桿基座螺帽未完整包覆等缺失，遭交通部大動作打臉，喊話火花羅勿造謠，通車當天火花羅再於淡江大橋直擊機車道擋風牆面有瑕疵，，不少螺帽可直接徒手轉下、螺絲未完整鎖固，甚至有些位置因施工空間不足，「根本鎖不進去，只是轉上而已」。

昨天公路局緊急召開臨時記者會並重申11日最後巡檢時就有發現，機車護欄立柱和橋面之間有縫隙不平整狀況，並於12日當天處理完畢。

公路局今再說明，有關淡江大橋機車道螺栓狀況，是淡江大橋施工團隊於5月11日通車前最後巡檢時，發現機車護欄立柱與橋面間出現局部縫隙及不平整情形。

公路局指出，為確保整體結構平整與施工品質，當日即依標準作業程序進行水泥砂漿填補作業，並適度將螺栓暫時放鬆，以利後續調整定位，避免螺栓因受力造成不當貼合。

該處於5月12日下午水泥砂漿固結完成後，施工團隊已依工序將螺栓重新鎖緊固定；同日夜間也已全面巡檢機車道護欄相關螺栓，確認其餘各處均無未鎖緊或異常情形，整體狀況正常。

施工團隊鄭閔中表示，公共工程設施於施工或開放期間均屬安全結構之一部分，請民眾切勿私自拆除、扳動或旋轉相關構件，以免影響公共安全及自身安全。

施工廠商工信公司也指出，民眾關心公共建設問題可以透過正式的反應管道，甚至政府有全民督工的專線電話。請民眾絕對不要自行拆卸相關構件，這樣不僅可能直接肇生公共危險，也可能因此讓自身違反公共危險的公訴刑責。

公路局表示，淡江大橋完工通車後，因橋梁景觀與淡水河口夕照吸引大量民眾前往參觀。然而橋梁相關設施均為安全設備與結構一部分，請勿任意操作，以免造成安全疑慮，相關行為也可能涉及違反規定。

公路局呼籲所有用路人，拜託大家共同守護這座淡江大橋，如民眾發現有相關設施尚未臻完善之處，請通知管理機關，管理機關將立即改善。

另外，橋上也設置多組CCTV，公路局提醒，民眾不要有交通違規行為丶擅入快車道或於機車道停等拍照等違規行為，將逕行舉發提供警察機關處理。