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網紅轟「螺絲鬆了」徒手轉下淡江大橋螺帽 公路局：勿私自拆除公共設施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
網紅「火花羅」在淡江大橋通車前拍影片直指燈桿基座螺帽未完整包覆等缺失，遭交通部大動作打臉，通車當天火花羅上橋直擊機車道擋風牆面「螺絲鬆了」。聯合報系資料照
網紅「火花羅」在淡江大橋通車前拍影片直指燈桿基座螺帽未完整包覆等缺失，遭交通部大動作打臉，通車當天火花羅上橋直擊機車道擋風牆面「螺絲鬆了」。聯合報系資料照

淡江大橋通車爭議持續延燒，網紅「火花羅」通車前拍影片直指燈桿基座螺帽未完整包覆等缺失，遭交通部大動作打臉，喊話火花羅勿造謠，通車當天火花羅於淡江大橋直擊機車道擋風牆面「螺絲鬆了」。對此，公路局今強調，原就有掌握該狀況並規畫通車當天處理，後續巡視也沒發生類似狀況，並呼籲不要私自拆除淡江大橋設施。

淡江大橋昨（12日）正式通車，公路局統計，昨天早上11時30分通車後至深夜12時，汽車車流將近2萬輛，包含南下9155輛、北上9348輛，機車整體車留超過1.5萬輛，包含南下7869輛、北上7876輛。

公路局今針對淡江大橋爭議召開臨時記者會，公路局長林福山今表示，昨天通車開放初期，人車潮非常多，但到晚間下班尖峰時刻，車流已恢復正常，今早觀察車流均正常。

針對網紅直播在淡江大橋現場徒手轉下螺帽的行為，公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中說，為維護公共工程與民眾安全，呼籲不要私自拆除淡江大橋設施，另針對網紅發現該區域的螺栓，11日最後巡檢時就有發現，機車護欄立柱和橋面之間有縫隙不平整狀況。

鄭閔中表示，11日在該處進行水泥沙漿填補，因此短暫將螺栓轉鬆，讓它不要緊貼在立柱上，工程單位都有掌握此狀況，並依照標準施工程序施作，原本就打算在12日去拴緊，昨天也要求廠商，全面巡視盤點，都沒發現類似情形。

公路局補充，針對網紅提及機車道護欄螺栓未鎖緊，主要是施工團隊在5月11日做通車前最後巡檢，發現該處機車道護欄立柱與橋面間有縫隙，因此填補水泥砂漿，並將螺栓轉鬆，以利調整平整度，後續依工序已於5月12日下午，水泥砂漿固結後，將該處螺栓鎖緊，另外，施工團隊也於5月12日晚上全面巡視所有機車道護欄螺栓，並無發現有其他未鎖緊情況。

對於網紅徒手轉下螺帽的行為是否開罰？林福山說，該網紅旋轉開來後有固定回去，後續會再研究，今天先呼籲、宣導，後續若行控中心有發現，會依照個案情節查處，是否牽涉到毀損公共設施相關，還是要依照個案情況判定，另也呼籲民眾，若發現相關設施疑義，可先聯絡、通知公路局北分局，避免誤解。

此外，有機車騎士反映，昨天發現有部分行人會坐在機車道欄杆上，相當危險。林福山說，他有看到有人做更危險動作，是踩在欄杆上拍照，後續請北分局針對民眾相關行為，要再加強宣導，維持自身與行車安全。

淡江大橋 淡水 網紅 交通部

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