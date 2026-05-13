淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局澄清「真不知是哪天」 揭日期安排去年就敲定

地方殷殷期盼30年的淡江大橋昨天終於正式通車，但卻爭議不斷，繼通車祈福儀式未邀請地方首長及民代後，再爆出通車日同時也是交通部長陳世凱的生日，外界砲轟陳世凱作秀到連通車日都要訂在自己生日當天。對此，交通部今緊急澄清，公路局長林福長強調「真的不知道部長生日是哪天」，9日通車晚會與12日正式通車等日期均在去年4月敲定，主要是配合雲門舞集的演出檔期。

淡江大昨（12日）上午11時30分通車後爭議不斷，公路局今下午緊急召開臨時記者會說明。局長林福山表示，淡江大橋通車期程是依工程進度、通車勘驗、安全整備、通車前系列活動及橋面設施撤除復原等因素整體安排，強調「並非由新北市政府建議後決定，公路局對外也未曾宣稱通車日期是由新北市政府提供」。

林福山指出，淡江大橋不僅是重大交通建設，更是結合工程、美學與文化的世界級地標，該橋梁由國際建築師Zaha Hadid設計，橋體線條與舞者意象相互呼應，因此公路局特別邀請具國際聲譽的雲門舞集於橋上演出，盼讓台灣工程與藝文實力共同被看見。

林福山表示，淡江大橋於2025年9月16日完成全橋合龍後，後續仍陸續辦理景觀燈柱、橋面鋪面、索力調整、塔吊拆除、車輛載重試驗及通車勘驗等作業。工程團隊依工程專業及施工收尾期程推進，並於2026年4月達成通車條件，評估橋面空間安全確認後，規畫辦理通車前系列活動。

林福山說，淡江大橋通車前系列活動並非臨時安排，而是配合工程完成進度、橋面空間安全及民眾參與需求，採每周六、日分階段方式辦理。4月18日、4月19日先辦理路跑及自行車活動；4月25日、4月26日接續辦理健走及在地社團大遊行；5月2日、5月3日安排音樂會及野餐日等活動，讓民眾以不同方式親近淡江大橋、共同參與通車前的重要時刻。

活動表演也並非臨時安排，林福山強調，公路局自2024年7月起即開始接洽雲門舞集，並於去年4月依工程進度及洽詢雲門舞集團隊檔期，進行密集溝通協調。由於雲門舞集為排定其國內及國際的巡演行程，提供今年5月9日及5月19日等2個時間可安排國內表演，經討論及評功，為讓民眾盡快使用，因此正式敲定5月9日演出。

林福山指出，5月9日晚會結束後，橋面仍需辦理大型舞台、燈光音響、投影設備、電力設施、觀眾席及交通維持設施的撤除，以及橋面清理、道路復原、標誌標線確認、通車動線檢視和最後的安全巡查。相關撤場及通車前整備約2天時間，為確保正式開放通車時用路人安全與交通順暢，才安排在5月12日上午11時30分正式開放通車。

針對外界質疑通車日剛好是陳世凱生日，林福山笑說，「我真的不知道部長的生日是哪天」，強調做工程的就是按照工程進度、雲門舞集檔期來進行，盡快讓民眾享受通車效益。

針對昨天上午通車前舉行的通車祈福儀式，遭批未邀地方首長、民代參與，林福山說，一般大小工程完工後，除舉辦邀請貴賓參與的典禮外，工程單位還會辦一場內部人員的「謝寮」，也就是謝土的儀式，祈求土地公、地基主保佑通車後行車平安，強調純粹是內部祈福。

林福山說，通車當天剛好淡江大橋橋梁管理中心要揭牌，因此才邀請交通部長陳世凱一同參與，也讓工程團隊能有機會在通車前上橋巡禮。

林福山強調，5月9日晚會已邀請總統府、行政院、中央相關部會、新北市政府、各局處首長、議會、在地議員、轄區立委，淡水與八里共52位里長一起參加，12日的祈福純粹是內部人員。

民進黨新北市長參選人、現任立委蘇巧慧指出，淡江大橋通車是新北盛事，即便是簡單祈福，也應邀新北市府官員參與比較理想，盼交通部做事可更周到；對此，林福山回應，針對外界建議，公路局都會參考，作為以後相關不同活動定位的處理參考。