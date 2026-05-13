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淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局緊急澄清 揭日期安排主要原因

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Google Maps更新慢半拍！淡江大橋通車「今仍導航走關渡橋」掀熱議

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡江大橋昨天已通車。記者林伯東／攝影
淡江大橋昨天已通車。記者林伯東／攝影

淡江大橋昨天已通車，不少人發現台灣最多人使用的導航軟體Google Maps迄今未更新，依舊導引用路人繞行關渡橋，反而是日前常被討論的高德地圖在昨天剛通車不久便導航淡江大橋，引發網友熱議。

淡江大橋昨天上午11時30分通車，約自中午以後 Threads、臉書地方社團、X平台都有網友分享導航實測結果，譬如設定從三重、蘆洲等地前往淡水漁人碼頭，明明走台64線接淡江大橋約可省一半時間，Google Maps仍建議走關渡橋，高德地圖則會直接導引走淡江大橋。

有網友直言「橋都通車了，Google還沒更新？」也有人指稱Google Maps在台灣重大交通建設上的圖資更新速度總是「慢半拍」，過去包括大型道路、交流道與新的匝道開通後，導航往往需要數天甚至數周才會逐漸正常化。部分網友表示高德在台灣道路即時更新反應上，似乎比Google更積極。

不過也有熟悉導航系統運作的使用者指出，Google Maps對於新通車道路一向較保守，尤其重大橋梁或快速道路剛開放時，系統通常仍需蒐集實際車流數據、即時壅塞情況、匝道轉向等等資訊，待演算法確認穩定之後才會全面納入最佳路徑規畫，譬如過去台61線新開通路段與地方快速道路等， 往往不會在通車第一時間即導入導航。

網友還說，經實測高德地圖在台灣地區整體使用經驗還是不如Google Maps完整，譬如店家與地標資料不足、步行導航不自然、山區導航不準、大眾運輸整合資訊不如 Google 完整，很多生活資訊整合度普遍仍落後 Google Maps。

淡江大橋昨天已通車，但網友發現台灣最多人使用的Google Maps迄今未更新，圖資顯示橋還沒接通。圖／翻攝Google Maps
淡江大橋昨天已通車，但網友發現台灣最多人使用的Google Maps迄今未更新，圖資顯示橋還沒接通。圖／翻攝Google Maps

網友發現高德地圖昨天在淡江大橋通車之後不久，便直接導航走淡江大橋，相同出發點與目的地車程比Google Maps導航關渡橋約省一半時間。圖／翻攝高德地圖
網友發現高德地圖昨天在淡江大橋通車之後不久，便直接導航走淡江大橋，相同出發點與目的地車程比Google Maps導航關渡橋約省一半時間。圖／翻攝高德地圖

網友發現高德地圖昨天在淡江大橋通車之後不久，很快便直接引導用路人走淡江大橋，且圖資很完整。圖／翻攝高德地圖
網友發現高德地圖昨天在淡江大橋通車之後不久，很快便直接引導用路人走淡江大橋，且圖資很完整。圖／翻攝高德地圖

淡江大橋昨天已通車，網友發現台灣最多人使用的導航軟體Google Maps迄今未更新，依舊導引用路人繞行關渡橋。圖／翻攝Google Maps
淡江大橋昨天已通車，網友發現台灣最多人使用的導航軟體Google Maps迄今未更新，依舊導引用路人繞行關渡橋。圖／翻攝Google Maps

淡江大橋 淡水 Google 高德

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