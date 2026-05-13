淡江大橋通車巧撞交長生日！楊智伃酸：像替陳世凱辦生日趴

新北市重大交通建設淡江大橋昨(12)日正式通車，不過通車日期恰巧與交通部長陳世凱的49歲生日同一天，引發輿論沸沸揚揚。國民黨前發言人楊智伃透過臉書發文質疑，淡江大橋通車活動宛如為陳世凱舉辦的「生日派對」，批評政府急於安排通車，背後動機令人質疑。

楊智伃指出，淡江大橋歷經多年規劃與施工，跨越多任地方首長與中央政府，卻選在陳世凱49歲生日當天舉行通車儀式，讓人不禁聯想是否刻意安排。她也提到，外界近期關注橋上機車道寬度等交通安全議題，但相關疑慮尚未完全釐清，政府卻急著辦理通車典禮。

楊智伃質疑，通車祈福活動邀請媒體到場，卻未邀請地方首長、民意代表、區長與里長參與，認為整體安排顯得倉促且不尋常。她在貼文中以諷刺口吻表示，「難道這一切都是為了替交通部長慶生？」

也有網友在Threads上發文表示，通車日期與部長生日重疊過於巧合，有人批評交通政策與人事安排，語帶酸諷祝福陳世凱生日快樂；但也有人認為交通建設能順利完成，本不應被過度政治化解讀。