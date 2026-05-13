快訊

買股票也算？三生肖下半年偏財運爆棚...直覺超準、貴人一直來

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大貨車運將注意 淡江大橋通車首日開出12張誤闖罰單

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡江大橋昨天通車首日新北市警方共開出15張交通違規罰單，除了1件機車故意硬闖，其餘都是不熟悉路況、未注意標示誤闖，其中尤以大貨車12件最多，全被攔下開罰。記者林昭彰／翻攝
淡江大橋昨天通車首日新北市警方共開出15張交通違規罰單，除了1件機車故意硬闖，其餘都是不熟悉路況、未注意標示誤闖，其中尤以大貨車12件最多，全被攔下開罰。記者林昭彰／翻攝

淡江大橋昨天通車首日新北市警方共開出15張交通違規罰單，除了1件故意硬闖，其餘都是不熟悉路況、未注意標示誤闖，其中尤以大貨車12件最多，後續還有假日管制通行規定，警方提醒大型車留意，以免受罰。

眾所矚目的淡江大橋昨天上午11時30分正式通車，4小時的双向交通流量便已累計達2.8萬輛次，許多只是嘗鮮體驗通行，因此初期顯得有點混亂，尚未能反映真實交通狀況，路政單位後續還會持續觀察調整相關疏導措施。

昨天除有1名24歲年輕人為了抗議機車道規畫，在通車之前騎乘擅改排氣管的普通重機拒絕攔停故意硬闖快速道路，最後被攔下開罰、扣車、扣牌、扣照，後續面臨最高6萬1800元罰鍰。

另有2人從八里端騎普通重機上橋往淡水方向，因不熟悉動線誤闖汽車道（快速道路），被攔下告發3千元以上6千元以下罰鍰，再由警車護送從汽車匝道下橋。

狀況最多則是12輛大貨車包括砂石、貨櫃、預拌混凝土等車種，未注意橋頭周邊告示及相關禁行規定，自沙崙路口誤闖橋面管制路段，全部被攔下開罰。許多司機辯稱沒注意，被員警告知除了沿途都有告示牌亦早就透過各種管道公告，逐一舉發可處900元以上1800元以下罰鍰。

警方指出，淡水區沙崙路、中正路原本就是禁行15噸以上大貨車通行的管制路段，欲上淡江大橋一律必須由台2乙線銜接中正路2段51巷，再由濱海匝道上橋，不可自沙崙路口上橋。

淡江大橋後續還將實施假日中午12時至晚間9時，双向禁止大貨車通行的管制措施，籲請駕駛人務必提前改道關渡橋，各主要路段與節點均已設置明確導引標誌，請大貨車駕駛人依標誌行駛，以免受罰。

淡江大橋昨天通車首日共有12輛大貨車誤闖沙崙路口管制路段受罰，警方表示橋頭周邊道路沿途都有告示牌，亦早就透過各種管道公告，逐一舉發可處900元以上1800元以下罰鍰。圖／警方提供
淡江大橋昨天通車首日共有12輛大貨車誤闖沙崙路口管制路段受罰，警方表示橋頭周邊道路沿途都有告示牌，亦早就透過各種管道公告，逐一舉發可處900元以上1800元以下罰鍰。圖／警方提供

淡江大橋昨天通車首日新北市警方共開出15張交通違規罰單，除了1件機車故意硬闖，其餘都是不熟悉路況、未注意標示誤闖，其中尤以大貨車12件最多，全被攔下開罰。記者林昭彰／翻攝
淡江大橋昨天通車首日新北市警方共開出15張交通違規罰單，除了1件機車故意硬闖，其餘都是不熟悉路況、未注意標示誤闖，其中尤以大貨車12件最多，全被攔下開罰。記者林昭彰／翻攝

淡江大橋昨天通車首日共有12輛大貨車誤闖沙崙路口管制路段受罰，警方表示橋頭周邊道路沿途都有告示牌，亦早就透過各種管道公告，逐一舉發可處900元以上1800元以下罰鍰。圖／警方提供
淡江大橋昨天通車首日共有12輛大貨車誤闖沙崙路口管制路段受罰，警方表示橋頭周邊道路沿途都有告示牌，亦早就透過各種管道公告，逐一舉發可處900元以上1800元以下罰鍰。圖／警方提供

淡江大橋後續將實施假日中午12時至晚間9時，双向禁止大貨車通行的管制措施，籲請駕駛人務必提前改道關渡橋。圖／新北市交通局提供
淡江大橋後續將實施假日中午12時至晚間9時，双向禁止大貨車通行的管制措施，籲請駕駛人務必提前改道關渡橋。圖／新北市交通局提供

淡江大橋 淡水 罰單

延伸閱讀

淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士搶頭香遭攔恐遭罰6萬元

淡江大橋通車後侯友宜指「機車部分有點混亂」 沒安全再美也沒意義

淡江大橋即將通車 新北交通局：無人機違規拍攝最高可罰30萬元

影／淡江大橋通車後首上班日 淡水交通順暢用路人：分流有效

相關新聞

公路局點名火花羅造謠「被打臉」 Cheap：不修螺絲專修說實話的人

淡江大橋昨天正式通車，針對重機網紅「火花羅」拍影片質疑機車道安全性，公路局昨天一早發新聞稿點名「勿再造謠」。但通車後火花羅直播「徒手轉下淡江大橋螺帽」，公路局表示後續會在工期內完成補強與修正。對此，百萬網紅Cheap今天在臉書開酸「不修螺絲，專修說實話的人」。

淡江大橋通車巧撞交長生日！楊智伃酸：像替陳世凱辦生日趴

新北市重大交通建設淡江大橋昨(12)日正式通車，不過通車日期恰巧與交通部長陳世凱的49歲生日同一天，引發輿論沸沸揚揚。國民黨前發言人楊智伃透過臉書發文質疑，淡江大橋通車活動宛如為陳世凱舉辦的「生日派對」，批評政府急於安排通車，背後動機令人質疑。

影／大貨車運將注意 淡江大橋通車首日開出12張誤闖罰單

淡江大橋昨天通車首日新北市警方共開出15張交通違規罰單，除了1件故意硬闖，其餘都是不熟悉路況、未注意標示誤闖，其中尤以大貨車12件最多，後續還有假日管制通行規定，警方提醒大型車留意，以免受罰。

中央稱淡江大橋通車日期是新北建議 新北批：自相矛盾、邏輯不通

淡江大橋通車未邀地方政府參與，引發批評，公路局表示，通車日期是依新北市建議。新北市府副發言人羅婉庭駁斥，強調絕無此事，最初淡江大橋通車時間定在5月20日前後，為協調表演團體檔期而往前調整，市府曾詢問公路局「為何5月9日典禮跟5月12日通車間要間隔，而不是隔天5月10日即通車？」公路局當時表達，舞台撤場需要時間。

淡江大橋機車道過窄惹議 高屏大橋拓寬機車道成雙線有效減少事故

淡江大橋昨正式通車，但通車前就因機車道太窄引發爭議，機車族質疑寬度2.5公尺過窄，一旦發生事故將難排除。反觀南部高屏縣市的通勤要道「高屏大橋」，過去也曾因為機車道過窄，每年平均機車事故有80件，在民意要求下，公路局將原汽車道縮窄，拓寬機車道為二線道，2020年完工後已明顯減少事故，紓解上下班時段壅擠的機車潮。

淡江大橋通車後侯友宜指「機車部分有點混亂」 沒安全再美也沒意義

淡江大橋昨天正式通車，新北市長侯友宜雖沒獲邀參加通車祈福典禮，從昨天到今天都持續關注淡江大橋交通與車流情形。侯友宜在今天市政會議指出，觀察一天時間，確實減少淡水、八里通車時間20到30分鐘，關渡橋交通量減少30％，不過機車部分確實有點混亂，本周末勢必會有更多民眾前往欣賞夕陽，要求所有單位全區檢討，「沒有安全，再美的淡江大橋也沒有意義 」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。