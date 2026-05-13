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公路局點名火花羅造謠「被打臉」 Cheap：不修螺絲專修說實話的人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
網紅火花羅指出，不少螺帽可直接徒手轉下、螺絲未完整鎖固，部分孔位疑似因誤差過大，施工單位以電燒方式強行擴孔，導致螺絲無法完整固定。圖／網紅火花羅提供
網紅火花羅指出，不少螺帽可直接徒手轉下、螺絲未完整鎖固，部分孔位疑似因誤差過大，施工單位以電燒方式強行擴孔，導致螺絲無法完整固定。圖／網紅火花羅提供

淡江大橋昨天正式通車，針對重機網紅「火花羅」拍影片質疑機車道安全性，公路局昨天一早發新聞稿點名「勿再造謠」。但通車後火花羅直播「徒手轉下淡江大橋螺帽」，公路局表示後續會在工期內完成補強與修正。對此，百萬網紅Cheap今天在臉書開酸「不修螺絲，專修說實話的人」。

「現在是網紅在幹政府的事，政府在幹網紅的事？」Cheap表示，真不知道跟誰學的，以前的政府臉皮很薄，被專業人士點出問題，即便心裡不爽，但表面還會說「謝謝指教、虛心檢討」。「現在的政府臉皮比淡江大橋的擋風牆還厚，你拿證據打臉，他反手製圖說你造謠，再配合側翼洗地」。以前是解決問題，現在是解決提出問題的人，公僕怎麼變成了公關公司？

Cheap表示，火花羅頂著強風、冒著被公審的風險，在做政府該做的事「驗收、找出問題」。公路局領著納稅人的錢，在辦公室裡製圖，砲轟提出問題的民眾？

「到底誰在造謠？」Cheap說，公路局先大張旗鼓的「製圖砲轟」火花羅，要求別造謠，指基座螺絲皆有螺帽包覆，並已完成各項設施工程。結果馬上被打臉，火花羅昨天去淡江大橋直播，竟然可以「徒手轉下淡江大橋螺帽」 有些螺絲根本沒鎖固，只是「轉上去而已」，護欄端頭包覆也只做一側，另一側還是裸露。

Cheap表示，原本公路局砲轟火花羅「已於8日完成各項設施工程」，結果被火花羅抓出一堆問題，又改口說「工期其實還沒結束」，「既然還在工期，所以前幾天是在罵什麼？」

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